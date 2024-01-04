Бажин о Раубичах: «Завтра будут интересные условия на трассе, очень многое будет зависеть от лыж. Ну и ветрище прибавит зрелищности»

Теги сборная России стадион Раубичи Кирилл Бажин Кубок Содружества Биатлон

Биатлонист Кирилл Бажин поделился ожиданиями от гонок в Раубичах.

С 5 по 7 января в белорусских Раубичах пройдет этап Кубка Содружества.

– В плане погоды стало лучше в последние пару дней, потому что температура упала. Пушки включили, снег настроили. Снега достаточно, а трасса готова.

Завтра, конечно, будут интересные условия на трассе, и очень многое будет зависеть от лыж. Ну и тут ветрище, что прибавит зрелищности.

– Насколько ты хорошо готов после паузы?

– Это уже покажут выходные. Недавно спустились с Семинского перевала: посмотрим, как будет ощущать себя организм на эти дни. Пытаемся подобрать состояние перед Спартакиадой.

Ожидание от этого этапа? Хочется получить удовольствие, бороться в каждой гонке и показывать свой максимум, – сказал Бажин.

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