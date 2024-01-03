Андрей Падин: «Когда я увидел состав российской эстафеты на Олимпиаде-2022, она для меня была проиграна еще до старта»

Андрей Падин назвал ошибку в составе российской эстафеты по биатлону на ОИ-2022.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине мужская команда России взяла бронзу, в гонке выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Команда лидировала вплоть до последней стрельбы, где Латыпов зашел на два штрафных круга.

– Вы знаете, я провел в основной национальной команде не слишком большой срок, но удалось поработать с Николаем Лопуховым, с Александром Касперовичем. И склонен считать более правильным, когда эстафетная команда формируется в течение всего сезона.

Для этого у нас всегда были этапы Кубка мира, которые позволяли попробовать всех спортсменов, увидеть, для какого биатлониста какой из этапов более или менее оптимален.

Да, существует заезженная фраза: «Спортсмен должен уметь бежать любой этап». Отчасти я с ней согласен, но все равно в каких-то моментах надо иметь определенную надежность.

В олимпийском сезоне был грамотный, я бы сказал показательный, пример расстановки на этапе Кубка мира в Рупольдинге – с Максимом Цветковым на завершающем этапе. А вот когда я увидел состав российской эстафеты на Олимпиаде, она для меня была проиграна еще до старта.

– Но почему? Чем так плох Эдуард Латыпов на последнем этапе?

– Наоборот, он очень хорош на последнем этапе. Просто на тот момент не выглядел сильно надежным для завершающей атаки. Был бы гораздо более красив где-нибудь в серединке. В этой связи можно вспомнить, кстати, как в свое время и норвежцы, и французы стали убирать своих лидеров внутрь эстафеты, – сказал тренер Андрей Падин.