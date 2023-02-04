Даниил Серохвостов: «После Олимпиады у Лагрейда с эстафетами не идет. Халили его так сильно унизил, что парень оклематься не может»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов оценил уровень конкуренции на Кубке мира.

– Как ты себя чувствуешь, когда смотришь на то, как Джакомель и Хартвег, которых ты раньше обгонял, сейчас дерутся за медали Кубка мира?

– Хотелось бы так же, как они, биться за синюю майку.

– Согласись, что далеко не факт, что, окажись ты там, был бы их выше, как раньше?

– Да, такое возможно. Они очень сильно подготовились. Я во всех интервью говорю, что мы выглядели бы хуже, чем остальные. Но все равно, пока ты не выйдешь с ними на старт, ты не можешь точно сказать, как будешь смотреться. Думаю, что я тоже спрогрессировал, возможно, не так сильно, как Джакомель и Хартвег.

– Есть ли конкуренты у норвежцев в мужской эстафете или здесь все однозначно?

– Мне кажется, что все однозначно. Такую команду тяжело победить. Конечно, может накосячить Лагрейд, потому что после Олимпиады у него с эстафетами не идет. Карим (Халили) его так сильно унизил, что парень оклематься не может (на Играх-2022 в Пекине Халили передал эстафету первым, Лагрейд – седьмым с отставанием в 40 секунд – Sports.ru).

Думаю, что даже если накосячит, то они все равно смогут выиграть эстафету, – сказал Серохвостов.

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