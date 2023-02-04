Даниил Серохвостов: «После Олимпиады у Лагрейда с эстафетами не идет. Халили его так сильно унизил, что парень оклематься не может»

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Российский биатлонист Даниил Серохвостов оценил уровень конкуренции на Кубке мира.

– Как ты себя чувствуешь, когда смотришь на то, как Джакомель и Хартвег, которых ты раньше обгонял, сейчас дерутся за медали Кубка мира?

– Хотелось бы так же, как они, биться за синюю майку.

– Согласись, что далеко не факт, что, окажись ты там, был бы их выше, как раньше?

– Да, такое возможно. Они очень сильно подготовились. Я во всех интервью говорю, что мы выглядели бы хуже, чем остальные. Но все равно, пока ты не выйдешь с ними на старт, ты не можешь точно сказать, как будешь смотреться. Думаю, что я тоже спрогрессировал, возможно, не так сильно, как Джакомель и Хартвег.

– Есть ли конкуренты у норвежцев в мужской эстафете или здесь все однозначно?

– Мне кажется, что все однозначно. Такую команду тяжело победить. Конечно, может накосячить Лагрейд, потому что после Олимпиады у него с эстафетами не идет. Карим (Халили) его так сильно унизил, что парень оклематься не может (на Играх-2022 в Пекине Халили передал эстафету первым, Лагрейд – седьмым с отставанием в 40 секунд – Sports.ru).

Думаю, что даже если накосячит, то они все равно смогут выиграть эстафету, – сказал Серохвостов.

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8 комментариев

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Andrey Novikov
Ответ Olga.t
Надеюсь, что про Лагрейда Даниил пошутил по-доброму.
А в чём шутка? И в этом сезоне на ЭГ у Лагрейда были косяки. Разве нет?
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Andrey Novikov
Ответ Ярик01
Дурачок.
Самокритично!)
0
-1
-1
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Andrey Novikov
Ответ TBFTT
Данил лучше унижай братцев Лагрейд из их стойла, но пока ещё не заслуживает плохих слов про себя.
Даниил ничего плохого не сказал, просто всё по факту.
0
-1
-1
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TBFTT
Данил лучше унижай братцев Лагрейд из их стойла, но пока ещё не заслуживает плохих слов про себя.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
Дурачок.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olga.t
Надеюсь, что про Лагрейда Даниил пошутил по-доброму.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пенчекряк
Шут. Где Лагрейд и где Халили
+7
-5
+2
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ОлЬчИк
Согласна с Даней. Легрейд слабое звено в эстафете.но уверена, что даже если он накосячит, это не помешает им выиграть золото
+7
-6
+1
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