Чудов о ситуации с гостиницей в Уфе: «Такого быть не должно. Нужно принимать спортсменов в готовые условия»

Теги Максим Чудов сборная России жен Кубок России Наталья Гербулова Екатерина Носкова (Мошкова) Кубок Содружества Биатлон

Максим Чудов высказался о состоянии гостиницы на стадионе в Уфе.

Ранее Наталья Гербулова и Екатерина Носкова показали гостиницу, в которую их поселили перед этапом Кубка Содружества. Они отметили, что в номерах грязно из-за ремонта и есть проблемы с сантехникой. Позднее биатлонисток переселили в другой отель. 

С 29 февраля по 3 марта в Уфе пройдет пятый этап Кубка России.

– Будет ли закончен ремонт в гостинице к новому этапу?

– Думаю, что он будет закончен. Имеются небольшие недоработки, шероховатости. В любом случае приедем и посмотрим. Такое не то чтобы не повторится, такого и быть не должно было. Нужно принимать спортсменов в готовые условия.

Насколько мне известно, и что все муссируют, об условиях в гостинице спортсмены знали. Знали об этом и представители Министерства спорта Республики Башкортостан. Видимо, знали, на что шли. Сделают выводы и исправят ошибки.

– Как вы отреагировали на эту шумиху?

– Не ошибается тот, кто ничего не делает. Любой шум – это пиар. Для кого‑то это заноза, для кого‑то это необходимо, чтобы на них обратили внимание.

– Вряд ли девочки хотели пропиариться таким образом. Они же просто хотели жить в лучших условиях.

– Нет, я об этом не говорю. Но еще раз скажу: если вы зашли в номер гостиницы, и вас там что‑то не устраивает, вы же не будете там размещаться, верно? Я всех тонкостей не знаю, поэтому не буду кого‑то обвинять или защищать, – сказал президент Федерации биатлона Башкортостана.

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1 комментарий
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да, ладно - это ж норма, относиться к спортсменам по третьему сорту...."могли бы не заселяться" - они выступать приехали, а не на отдых, чтобы бегать права качать и из одного номера переехать в точно такой же...
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