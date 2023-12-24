Чудов о ситуации с гостиницей в Уфе: «Такого быть не должно. Нужно принимать спортсменов в готовые условия»
Максим Чудов высказался о состоянии гостиницы на стадионе в Уфе.
Ранее Наталья Гербулова и Екатерина Носкова показали гостиницу, в которую их поселили перед этапом Кубка Содружества. Они отметили, что в номерах грязно из-за ремонта и есть проблемы с сантехникой. Позднее биатлонисток переселили в другой отель.
С 29 февраля по 3 марта в Уфе пройдет пятый этап Кубка России.
– Будет ли закончен ремонт в гостинице к новому этапу?
– Думаю, что он будет закончен. Имеются небольшие недоработки, шероховатости. В любом случае приедем и посмотрим. Такое не то чтобы не повторится, такого и быть не должно было. Нужно принимать спортсменов в готовые условия.
Насколько мне известно, и что все муссируют, об условиях в гостинице спортсмены знали. Знали об этом и представители Министерства спорта Республики Башкортостан. Видимо, знали, на что шли. Сделают выводы и исправят ошибки.
– Как вы отреагировали на эту шумиху?
– Не ошибается тот, кто ничего не делает. Любой шум – это пиар. Для кого‑то это заноза, для кого‑то это необходимо, чтобы на них обратили внимание.
– Вряд ли девочки хотели пропиариться таким образом. Они же просто хотели жить в лучших условиях.
– Нет, я об этом не говорю. Но еще раз скажу: если вы зашли в номер гостиницы, и вас там что‑то не устраивает, вы же не будете там размещаться, верно? Я всех тонкостей не знаю, поэтому не буду кого‑то обвинять или защищать, – сказал президент Федерации биатлона Башкортостана.
Биатлонистки в шоке от отеля в Уфе – показали бардак на видео. Директор ответил, что они пиарятся