Себастьян Самуэльссон: «Даже если я выиграю оставшиеся гонки, а Йоханнес Бо везде будет вторым, я все равно не смогу победить в общем зачете»

Себастьян Самуэльссон скептически оценил свои шансы побороться за Кубок мира.

В декабре шведский биатлонист заболел ковидом и пропустил третий этап Кубка мира в Ленцерхайде. Сейчас Самуэльссон идет на десятом месте в общем зачете, где уступает 203 балла лидеру – норвежцу Йоханнесу Бо.

«Даже если я выиграю все оставшиеся гонки, а Йоханнес Бо везде будет вторым, я все равно не смогу победить в тотале. Я провел восемь гонок, сейчас уже почти половина сезона. Очевидно, что иметь запас по очкам на Кубке мира – это большое преимущество.

Ничего не могу с этим поделать. Хоть и старался избегать болезней, это, к сожалению, не удалось. Но еще многое может случиться, и другие тоже могут заболеть.

Преждевременно вернуться – это ошибка, которую я допустил в прошлом году в Анси. Кажется, тогда я финишировал последним в масс-старте. Потом болел еще дней десять. Думаю, что сейчас на это совсем нет времени.

Рассчитываю, что мне удастся хорошо потренироваться в период Рождества и Нового года, а затем вернуться в форме к этапу в Оберхофе. Но понятно, что с общим зачетом Кубка мира придется трудно», – рассказал Самуэльссон.