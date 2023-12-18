Бывший глава Центра спортивной подготовки Кравцов подал апелляцию на приговор

Экс-глава ЦСП Кравцов подал апелляцию на решение суда о лишении свободы на 7 лет.

Александр Кравцов был арестован в сентябре 2020 года, он обвинялся по статье 160 Уголовного кодекса РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). В ноябре 2023 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Кравцова к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

Адвокат Кравцова Вадим Мясников сообщил, что его клиент подал апелляционную жалобу.

«До сих пор мы не получили из суда ни протокола заседания, ни мотивированного решения, которое послужило основанием для такого приговора.

Мы сейчас подали апелляционную жалобу с основными доводами о нашем несогласии. Считаем, что деяние отсутствовало как таковое.

А после того, как будет полный текст приговора, мы подадим дополнение к своей жалобе.

Кроме того, хотелось бы почитать протокол судебного заседания, может быть, у нас будут к нему какие-то замечания, как отображены там ход судебного процесса, допрос свидетелей. Если все верно, то, соответственно, не будем подавать [дополнение к жалобе].

Александр Михайлович в Москве, он находится в следственном изоляторе и также полон сил, чтобы обжаловать приговор», – сказал Мясников.

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