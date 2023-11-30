Бывшего главу ЦСП и Союза биатлонистов России Александра Кравцова приговорили к семи годам тюремного заключения по делу о растрате
Экс-глава ЦСП и СБР Кравцов приговорен к лишению свободы на семь лет.
Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Александр Кравцов возглавлял Центр спортивной подготовки сборных команд России с 2009 года. С 2014 по 2018 год являлся главой Союза биатлонистов России.
Его арестовали в сентябре 2020 года, он обвинялся по статье 160 Уголовного кодекса РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»).
Приговор был оглашен сегодня Замоскворецким районным судом Москвы. Ранее прокуратура просила суд назначить Кравцову наказание в виде 10 лет лишения свободы, а также штраф и лишение права занимать должность руководителя в течение трех лет.
Каждый день, проведенный Кравцовым в СИЗО, засчитан за полтора дня в колонии.
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