Бывшего главу ЦСП и Союза биатлонистов России Александра Кравцова приговорили к семи годам тюремного заключения по делу о растрате

Теги Союз биатлонистов России Александр Кравцов Центр спортивной подготовки Биатлон

Экс-глава ЦСП и СБР Кравцов приговорен к лишению свободы на семь лет.

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. 

Александр Кравцов возглавлял Центр спортивной подготовки сборных команд России с 2009 года. С 2014 по 2018 год являлся главой Союза биатлонистов России.

Его арестовали в сентябре 2020 года, он обвинялся по статье 160 Уголовного кодекса РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). 

Приговор был оглашен сегодня Замоскворецким районным судом Москвы. Ранее прокуратура просила суд назначить Кравцову наказание в виде 10 лет лишения свободы, а также штраф и лишение права занимать должность руководителя в течение трех лет.

Каждый день, проведенный Кравцовым в СИЗО, засчитан за полтора дня в колонии.

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22 комментария
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Ушел на 7 штрафных кругов.
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Ответ Олег Соколов
Эх,давно уже всем понятно в России что безнаказанно можно воровать только миллиарды и желательно что были знакомые занимавшиеся самбо и хоккеем)))
ночным, ночным хоккеем!
+11
0
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Эх,давно уже всем понятно в России что безнаказанно можно воровать только миллиарды и желательно что были знакомые занимавшиеся самбо и хоккеем)))
+13
-4
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Ответ Назар Игорь
Уже только 4, три отсидел.
День в СИЗО идет за полтора, осталось 2.5 года, посидит год и выйдет по УДО.
+6
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+6
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3 года с лишним в СИЗО. Ему посчитали как полтора дня. Это сколько получается осталось сидеть Кравцову? 2.5 года? Т.е больше половины отсидел. Может наверное скоро попросится на УДО?
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Ответ Тёма Тёма
Ушел на 7 штрафных кругов.
Уже только 4, три отсидел.
+4
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Надо было вовремя в едро вступать
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Ответ Больное животное
Кому он дорогу перешел?
Не надо было просто воровать и всё.
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Ответ Сергей Орлов
День в СИЗО идет за полтора, осталось 2.5 года, посидит год и выйдет по УДО.
И опять устроят на хлебное местечко, кореша-подельники не бросят.
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Ответ Сергей Орлов
День в СИЗО идет за полтора, осталось 2.5 года, посидит год и выйдет по УДО.
возможно и раньше, попадет под амнистию на 9 мая...
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Ответ rashnew
3 года с лишним в СИЗО. Ему посчитали как полтора дня. Это сколько получается осталось сидеть Кравцову? 2.5 года? Т.е больше половины отсидел. Может наверное скоро попросится на УДО?
В марте выпустят в честь очередной коронации Владимира Владимировича.
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Ответ ADiPin
в 25 году помилование в честь 80 летия победы, так что все норм. за взятку в лям зеленых какую-то женщину тоже осудили на 8 лет на днях
Или в честь шестого срока президента.
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Почти не будет сидеть, любимец очередной Губерниева
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Тебя посодют, а ты не воруй
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Очередной крепкий хозяйственник в росбиатлоне.
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О! Клиент для ШтормZ.
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в 25 году помилование в честь 80 летия победы, так что все норм.
за взятку в лям зеленых какую-то женщину тоже осудили на 8 лет на днях
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Кому он дорогу перешел?
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