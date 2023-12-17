Гербулова о ситуации с отелем в Уфе: «Я ни с кем не ругалась, это со мной ругались. Надеюсь, директор базы успокоился, еще раз извиняюсь»

Теги сборная России жен Наталья Гербулова Кубок Содружества Биатлон

Наталья Гербулова рассказала, что переживает из-за ситуации с гостиницей в Уфе.

Ранее Гербулова и Екатерина Носкова показали гостиницу, в которую их поселили перед этапом Кубка Содружества. Они отметили, что в номерах грязно из-за ремонта и есть проблемы с сантехникой. После этого биатлонисток переселили в другой отель.

– Как для тебя проходил последний рубеж в масс-старте?

– Тяжело. Непростая обстановка на рубеже. Ветер. Конечно, когда рядом стоит Вика Сливко, то немножко, не скажу, что ноги трясутся, но есть волнение. Плюс сыграло то, что на этих стартах случилось со мной.

Сами знаете всю ситуацию, которая была с гостиницей. Я не такой человек, который «ай, пофиг». Я все равно переживаю. Потому что я в маму достаточно сердобольная.

– Ситуация сказалась на выступлении в первых гонках в Уфе?

– Конечно, неприятно. Думаю, что каждому человеку неприятно выслушивать какие-то негативные отзывы. Хотя я никого не обвиняла, ни на кого не негативила. Просто выставляют непонятно кем.

– Еще один этап будет в Уфе. Надеешься, что все изменится в лучшую сторону?

– Надеюсь, что сделают ремонт. С детства люблю это место, этот комплекс. Тут реально – вышел из гостиницы, сразу ботинки надел и поехал. Таких комплексов в России очень мало.

Классно, что здесь сделают реконструкцию. Но еще раз повторяю: в гостинице, где идет ремонт, люди жить не должны. Потому что строительная пыль очень плохо влияет на наши легкие. А мы все профессиональные спортсмены. Здоровье – это главное, что мы должны беречь.

– Со всеми помириться удалось?

– Я ни с кем не ругалась. Это со мной ругались, так скажем. Очень обидно, что мужчины у нас более эмоциональны, чем женщины. Надеюсь, директор базы успокоился. Я еще раз извиняюсь. Спасибо за организацию Кубка Содружества, – сказала биатлонистка. 

Биатлонистки в шоке от отеля в Уфе – показали бардак на видео. Директор ответил, что они пиарятся

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2 комментария
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Еще и извиняться перед этим тараканом.
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