Екатерина Носкова: «Мне будто не хватает соревновательной практики. Надеюсь, что с каждым стартом буду набирать форму»

Биатлонистка Екатерина Носкова рассказала, что ей не хватает стартов.

На этапе Кубка Содружества, который проходит у Уфе, спортсменка 13‑е место в спринте и 8-е – в гонке преследования.

– В первой гонке я оценила свою работу как неудовлетворительную, потому что я допустила два штрафа – в спринте это недопустимо. Работала неплохо, но будто мне не хватает соревновательной практики.

Я расстроилась, что этап в Тюмени был отменен. Но, с другой стороны, бегать в такой сильный мороз для здоровья не очень хорошо. Пока мне не хватает стартов, надеюсь, что с каждым стартом я буду набирать форму.

– Хотелось бы, чтобы еще больше было соревнований?

– Ну не зря же мы столько тренируемся, – сказала .