Екатерина Носкова: «Мне будто не хватает соревновательной практики. Надеюсь, что с каждым стартом буду набирать форму»

Теги сборная России жен Кубок России Екатерина Носкова (Мошкова) Кубок Содружества Биатлон

Биатлонистка Екатерина Носкова рассказала, что ей не хватает стартов.

На этапе Кубка Содружества, который проходит у Уфе, спортсменка 13‑е место в спринте и 8-е – в гонке преследования.

– В первой гонке я оценила свою работу как неудовлетворительную, потому что я допустила два штрафа – в спринте это недопустимо. Работала неплохо, но будто мне не хватает соревновательной практики.

Я расстроилась, что этап в Тюмени был отменен. Но, с другой стороны, бегать в такой сильный мороз для здоровья не очень хорошо. Пока мне не хватает стартов, надеюсь, что с каждым стартом я буду набирать форму.

– Хотелось бы, чтобы еще больше было соревнований?

– Ну не зря же мы столько тренируемся, – сказала Носкова.

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1 комментарий
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да уж, сильно сдала
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