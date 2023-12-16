Йоханнес Бо о победе в пасьюте: «В Ленцерхайде мы готовимся к тому, что будет на ЧМ-2025, и сегодня я многое для себя узнал»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии Бенедикт Долль Йоханнес Бо Биатлон

Йоханнес Бо поделился эмоциями после победы на этапе Кубка мира в Ленцерхайде.

Сегодня норвежский биатлонист выиграл гонку преследования.

«В концовке была классная борьба. Первая стойка прошла не столь здорово и сразу же поменяла ситуацию. Все могло сложиться по-другому, но рад, что в итоге я финишировал первым.

Трасса и высота здесь – это нечто особенное. Первый круг в погоне за Бенни (Бенедиктом Доллем, победителем спринта – Sports.ru) прошел неплохо, второй тоже был довольно быстрым, а третий – уже нет. Стоит чуть переусердствовать, и ты уже не становишься быстрее – лишь быстрее устаешь.

Таким образом, приходится искать нужный баланс. Именно поэтому мы и готовимся здесь к тому, что будет в следующем сезоне (в 2025 году в Ленцерхайде пройдет чемпионат мира – Sports.ru). Сегодня я многое для себя узнал», – сказал Йоханнес.

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