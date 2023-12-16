Велепец пообещал пробежать голым до вакс-кабины, если немцы займут весь подиум в гонке Кубка мира: «Благодаря Йоханнесу Бо в этом нет необходимости»

Тренер немецких биатлонистов пообещал пробежать голым, если его спортсмены займут подиум.

заключил пари с командой на то, что если немецкие биатлонисты займут весь пьедестал в гонке Кубка мира, он пробежит голым от тренерской биржи до вакс-кабины.

Накануне в спринте на этапе в немцы , и Филипп Хорн заняли первое, второе и четвертое места соответственно. Серебро завоевал норвежец .

«Да, это было особенное пари. Благодаря Йоханнесу Бо в этом нет необходимости», – сказал Велепец.

Тренер Йенс Фильбрих отметил, что успех немцев на этапе в Эстерсунде не был случайным.

«С одной стороны, вам нужен очень, очень хороший инвентарь, поэтому большое спасибо сервисменам. С другой стороны, ребята тренировались очень хорошо и сосредоточенно. Они очень хорошо выступили на стрельбище.

Самое важное, что они смогли сохранить форму как в Эстерсунде. Это не был случайный успех, ребята всегда могут быть в топе», – добавил Фильбрих.