Велепец пообещал пробежать голым до вакс-кабины, если немцы займут весь подиум в гонке Кубка мира: «Благодаря Йоханнесу Бо в этом нет необходимости»
Тренер немецких биатлонистов пообещал пробежать голым, если его спортсмены займут подиум.
Урош Велепец заключил пари с командой на то, что если немецкие биатлонисты займут весь пьедестал в гонке Кубка мира, он пробежит голым от тренерской биржи до вакс-кабины.
Накануне в спринте на этапе в Ленцерхайде немцы Бенедикт Долль, Филипп Наврат и Филипп Хорн заняли первое, второе и четвертое места соответственно. Серебро завоевал норвежец Йоханнес Бо.
«Да, это было особенное пари. Благодаря Йоханнесу Бо в этом нет необходимости», – сказал Велепец.
Тренер Йенс Фильбрих отметил, что успех немцев на этапе в Эстерсунде не был случайным.
«С одной стороны, вам нужен очень, очень хороший инвентарь, поэтому большое спасибо сервисменам. С другой стороны, ребята тренировались очень хорошо и сосредоточенно. Они очень хорошо выступили на стрельбище.
Самое важное, что они смогли сохранить форму как в Эстерсунде. Это не был случайный успех, ребята всегда могут быть в топе», – добавил Фильбрих.