Велепец пообещал пробежать голым до вакс-кабины, если немцы займут весь подиум в гонке Кубка мира: «Благодаря Йоханнесу Бо в этом нет необходимости»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии Урош Велепец Бенедикт Долль Йоханнес Бо Филипп Наврат ахахаха Ленцерхайде Биатлон

Тренер немецких биатлонистов пообещал пробежать голым, если его спортсмены займут подиум.

Урош Велепец заключил пари с командой на то, что если немецкие биатлонисты займут весь пьедестал в гонке Кубка мира, он пробежит голым от тренерской биржи до вакс-кабины.

Накануне в спринте на этапе в Ленцерхайде немцы Бенедикт Долль, Филипп Наврат и Филипп Хорн заняли первое, второе и четвертое места соответственно. Серебро завоевал норвежец Йоханнес Бо.

«Да, это было особенное пари. Благодаря Йоханнесу Бо в этом нет необходимости», – сказал Велепец.

Тренер Йенс Фильбрих отметил, что успех немцев на этапе в Эстерсунде не был случайным.

«С одной стороны, вам нужен очень, очень хороший инвентарь, поэтому большое спасибо сервисменам. С другой стороны, ребята тренировались очень хорошо и сосредоточенно. Они очень хорошо выступили на стрельбище.

Самое важное, что они смогли сохранить форму как в Эстерсунде. Это не был случайный успех, ребята всегда могут быть в топе», – добавил Фильбрих.

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4 комментария
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Шашилов может смело обещать пробежать голым дистанцию индивидуалки, если россияне займут весь пъедестал КМ.
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Велепец:"Йоха,спасибо что не дал замёрзнуть."
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Эх, Йоха, Йоха... надо было ему перед гонкой сказать
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Палят контору, особенно Филбрих.
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