Виктория Сливко: «Падин хочет, чтобы я уже быстрее побежала, думаю, скоро я оправдаю его надежды. С каждой гонкой у меня все лучше получается»

Виктория Сливко оценила выступление в спринте на Кубке Содружества в Уфе.

В гонке Сливко заняла третье место, победила , белоруска заняла второе место.

«Я считаю, что сегодня у меня получилась хорошая гонка. В таких сложных условиях – холодно, ну у парней было прохладнее. Мы все справились, мы все молодцы, достойно отстрелялись, достойно пробежали.

Я за себя очень рада, за девочек тоже. Несмотря на то, что я Ане проиграла секундочку, я очень рада за нее. Мы команда, ха-ха.

Знаю, что Андрей Викторович (Падин) хочет, чтобы я уже быстрее побежала, но, думаю, скоро я оправдаю его надежды. Потому что с каждой гонкой у меня все лучше получается. Надеюсь, я буду блистать после Нового года.

Я была уверена, что здесь старты состоятся, потому что прогноз погоды был на грани у ребят, но у девочек точно хорошая погода.

Немножко печально, что отменили гонки в Тюмени. Потому что, как сказала Ира Казакевич, мы очень много работаем, столько тренируемся и всего лишь четыре месяца в году бегаем, а все остальное время ты просто пашешь и пашешь. Даже когда идут соревнования, ты все равно не даешь себе слабинки.

Поэтому очень обидно, когда пропускаешь, когда заболел, когда отменили – это очень грустно», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».