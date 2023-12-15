Тамара Дербушева: «Перед стартом не было каких-то волнений и эмоций, была уверенность. Я рада, что наконец-то мы пробежали гонку»

Теги сборная России жен Михаил Шашилов Тамара Дербушева (Воронина) Кубок Содружества Биатлон

Тамара Дербушева прокомментировала свою победу в спринте на этапе Кубка Содружества.

«Перед стартом особо не было каких-то волнений и эмоций, была уверенность. Я рада старту – наконец-то мы стартуем, пробежали гонки. Перед стартом девчонки были в радостном настроении, мы общались, а на гонке уже пошла борьба.

Все время смотрела на табло, ориентировали меня тренеры – Андрей Викторович (Падин) очень эмоционально подкрикивал, это придавало сил. Большое спасибо всем тренерам на последнем круге – все абсолютно кричали, поэтому получилось выиграть.

Решила сразу включиться, чтобы не терять ни секунды. Потому на подъеме Михаил Викторович (Шашилов) сказал: ты должна выиграть. Он столько раз это повторил, что до финиша уже не было других мыслей», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».

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4 комментария
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Создала интригу до конца всей гонки.Молодец.
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Молодчина,..да и последний стартовый номер сказался,заставив вытянуть из себя дополнительные резервы.Надеюсь,и в гонке преследования пьедестал от тебя никуда не уйдет.
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Это было сильно
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Молодец,можешь...или могёш!
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