Тамара Дербушева: «Перед стартом не было каких-то волнений и эмоций, была уверенность. Я рада, что наконец-то мы пробежали гонку»

Тамара Дербушева прокомментировала свою победу в спринте на этапе Кубка Содружества.

«Перед стартом особо не было каких-то волнений и эмоций, была уверенность. Я рада старту – наконец-то мы стартуем, пробежали гонки. Перед стартом девчонки были в радостном настроении, мы общались, а на гонке уже пошла борьба.

Все время смотрела на табло, ориентировали меня тренеры – Андрей Викторович (Падин) очень эмоционально подкрикивал, это придавало сил. Большое спасибо всем тренерам на последнем круге – все абсолютно кричали, поэтому получилось выиграть.

Решила сразу включиться, чтобы не терять ни секунды. Потому на подъеме Михаил Викторович ( ) сказал: ты должна выиграть. Он столько раз это повторил, что до финиша уже не было других мыслей», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».