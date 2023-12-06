Анастасия Шевченко выиграла контрольный масс-старт группы Шашилова в Тюмени и получит 30 тысяч рублей от «Матч ТВ»

Теги сборная России жен Михаил Шашилов Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Матч ТВ Анастасия Шевченко деньги Биатлон

Анастасия Шевченко выиграла контрольный масс-старт группы Шашилова в Тюмени.

Ранее стало известно об отмене этапа Кубка России в Тюмени из‑за мороза. Сегодня должны были состояться спринтерские гонки.

Михаил Шашилов и биатлонистки из его группы решили провести контрольную тренировку в формате масс-старта. Победила Анастасия Шевченко, второе место заняла Тамара Дербушева, третьей стала Ирина Казакевич.

Телеканал «Матч ТВ» выплатит спортсменкам призовые: победительница получит 30 тысяч рублей, занявшая второе место – 20 тысяч, третье – 10 тысяч.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Губер лично раскошелился?Что то я сомневаюсь.
+1
-1
0
в отсутствие КР - морозный междусобойчик
+1
-1
0
Дядя Миша очень рад….. все его воспитанницы в призах
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий