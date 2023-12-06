Анастасия Шевченко выиграла контрольный масс-старт группы Шашилова в Тюмени и получит 30 тысяч рублей от «Матч ТВ»
Анастасия Шевченко выиграла контрольный масс-старт группы Шашилова в Тюмени.
Ранее стало известно об отмене этапа Кубка России в Тюмени из‑за мороза. Сегодня должны были состояться спринтерские гонки.
Михаил Шашилов и биатлонистки из его группы решили провести контрольную тренировку в формате масс-старта. Победила Анастасия Шевченко, второе место заняла Тамара Дербушева, третьей стала Ирина Казакевич.
Телеканал «Матч ТВ» выплатит спортсменкам призовые: победительница получит 30 тысяч рублей, занявшая второе место – 20 тысяч, третье – 10 тысяч.