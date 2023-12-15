Кубок IBU. Гонка преследования. Кайзер стартует первым, Ботн – 2-м, Эвербю – 3-м
15 декабря на этапе Кубка IBU в Шушене пройдет мужская гонка преследования.
Кубок IBU по биатлону-2023/24
3-й этап
Шушен, Норвегия
Гонка преследования
Мужчины
Начало – 15:30 по московскому времени.
Старт-лист
1. Симон Кайзер (Германия)
2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 0:17
3. Матс Эвербю (Норвегия) – 0:19
4. Лукас Фрацшер (Германия) – 0:28
5. Виктор Брандт (Швеция) – 0:35
6. Исак Фрей (Норвегия) – 0:36
7. Мартин Невланн (Норвегия) – 0:40
8. Виталий Мандзын (Украина) – 0:45
9. Данило Ритмюллер (Германия) – 0:48
10. Синюань Янь (Китай) – 1:01
11. Мартин Улдал (Норвегия) – 1:14
12. Тео Гиро-Пуайо (Франция) – 1:16
13. Ветле Паульсен (Норвегия) – 1:22