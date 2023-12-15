Кубок IBU. Гонка преследования. Кайзер стартует первым, Ботн – 2-м, Эвербю – 3-м

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15 декабря на этапе Кубка IBU в Шушене пройдет мужская гонка преследования.

Кубок IBU по биатлону-2023/24

3-й этап

Шушен, Норвегия

Гонка преследования

Мужчины

Начало – 15:30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Симон Кайзер (Германия)

2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 0:17

3. Матс Эвербю (Норвегия) – 0:19

4. Лукас Фрацшер (Германия) – 0:28

5. Виктор Брандт (Швеция) – 0:35

6. Исак Фрей (Норвегия) – 0:36

7. Мартин Невланн (Норвегия) – 0:40

8. Виталий Мандзын (Украина) – 0:45

9. Данило Ритмюллер (Германия) – 0:48

10. Синюань Янь (Китай) – 1:01

11. Мартин Улдал (Норвегия) – 1:14

12. Тео Гиро-Пуайо (Франция) – 1:16

13. Ветле Паульсен (Норвегия) – 1:22

Расписание третьего этапа Кубка IBU по биатлону в Шушене

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