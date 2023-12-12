Кубок IBU. Ботн, Невланн, Ломбардо, Улдал, Эвербю и Фрацшер пробегут спринт

13 декабря на этапе Кубка IBU по биатлону в Шушене пройдет мужской спринт.

Кубок IBU по биатлону-2023/24

3-й этап

Шушен, Норвегия

Спринт

Мужчины

Начало – 16:00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Хейкки Лайтинен (Финляндия)

16. Лукас Фрацшер (Германия)

18. Витеслав Хорниг (Чехия)

22. Симон Кайзер (Германия)

26. Оскар Ломбардо (Франция)

28. Виктор Брандт (Швеция)

37. Данило Ритмюллер (Германия)

43. Матс Эвербю (Норвегия)

45. Туомас Харьюла (Финляндия)

49. Мартин Невланн (Норвегия)

51. Виталий Мандзын (Украина)

55. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)

72. Исак Фрей (Норвегия)

77. Ветле Паульсен (Норвегия)

83. Мартин Улдал (Норвегия)

85. Давид Цингерле (Италия)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание третьего этапа Кубка IBU по биатлону в Шушене