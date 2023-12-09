Кубок IBU. Гонка преследования. Хорн стартует первым, Ботн – 2-м, Ломбардо – 3-м, Фемлинг – 10-м, Фрацшер – 12-м

Теги сборная Германии сборная Норвегии результаты сборная Швеции Кубок IBU сборная Финляндии сборная Чехии Филипп Хорн Пеппе Фемлинг Лукас Фрацшер Витеслав Хорниг Хейкки Лайтинен Оскар Ломбардо Мартин Невланн Дамьен Леве Симон Кайзер Виталий Мандзын Йохан-Олав Ботн Ветле Паульсен Биатлон

10 декабря в Идре на Кубке IBU пройдет мужская гонка преследования.

Кубок IBU по биатлону-2023/24

2-й этап

Идре, Швеция

Гонка преследования

Мужчины

Начало – 13:00 по московскому времени.

Старт-лист  

1. Филипп Хорн (Германия) 

2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 0,17

3. Оскар Ломбардо (Франция) – 0,40

4. Ветле Паульсен (Норвегия) – 0,44

5. Дамьен Леве (Франция) – 0,56

6. Людек Абрахам (Чехия) – 1,08

7. Хейкки Лайтинен (Финляндия) – 1,21

8. Симон Киркеэйде (Норвегия) – 1,21

9. Симон Кайзер (Германия) – 1,29

10. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 1,30

11. Мартин Невланн (Норвегия) – 1,31

12. Лукас Фрацшер (Германия) – 1,33

13. Виталий Мандзын (Украина) – 1,37

14. Витеслав Хорниг (Чехия) – 1,38

15. Оскар Олссон (Швеция) – 1,41

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