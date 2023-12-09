Кубок IBU. Гонка преследования. Хорн стартует первым, Ботн – 2-м, Ломбардо – 3-м, Фемлинг – 10-м, Фрацшер – 12-м
10 декабря в Идре на Кубке IBU пройдет мужская гонка преследования.
Кубок IBU по биатлону-2023/24
2-й этап
Идре, Швеция
Гонка преследования
Мужчины
Начало – 13:00 по московскому времени.
Старт-лист
1. Филипп Хорн (Германия)
2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 0,17
3. Оскар Ломбардо (Франция) – 0,40
4. Ветле Паульсен (Норвегия) – 0,44
5. Дамьен Леве (Франция) – 0,56
6. Людек Абрахам (Чехия) – 1,08
7. Хейкки Лайтинен (Финляндия) – 1,21
8. Симон Киркеэйде (Норвегия) – 1,21
9. Симон Кайзер (Германия) – 1,29
10. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 1,30
11. Мартин Невланн (Норвегия) – 1,31
12. Лукас Фрацшер (Германия) – 1,33
13. Виталий Мандзын (Украина) – 1,37
14. Витеслав Хорниг (Чехия) – 1,38
15. Оскар Олссон (Швеция) – 1,41