Кубок IBU. Ботн, Невланн, Хорн, Эвербю, Улдал, Паульсен пробегут спринт

Теги сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Швеции Кубок IBU сборная Италии спринт Филипп Хорн Пеппе Фемлинг Данило Ритмюллер Лукас Фрацшер Оскар Ломбардо Мартин Невланн Мартин Улдал Матс Эвербю Симон Кайзер Йохан-Олав Ботн Ветле Паульсен Кристоф Пирхер Биатлон

9 декабря на этапе Кубка IBU в Идре пройдет мужской спринт.

Кубок IBU по биатлону-2023/24

2-й этап

Идре, Швеция

Спринт

Мужчины

Начало – 13:00 по московскому времени.

Старт-лист

11. Симон Кайзер (Германия)

24. Матс Эвербю (Норвегия)

27. Оскар Ломбардо (Норвегия)

29. Кристоф Пирхер (Италия)

34. Лукас Фрацшер (Германия)

36. Филипп Хорн (Германия)

43. Данило Ритмюллер (Германия)

44. Пеппе Фемлинг (Швеция)

47. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)

50. Тео Гиро-Пуайо (Франция)

53. Мартин Невланн (Норвегия)

73. Ветле Паульсен (Норвегия)

77. Симон Киркеэйде (Норвегия)

86. Мартин Улдал (Норвегия)

Расписание второго этапа Кубка IBU по биатлону в Идре

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