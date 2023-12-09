Кубок IBU. Ботн, Невланн, Хорн, Эвербю, Улдал, Паульсен пробегут спринт
9 декабря на этапе Кубка IBU в Идре пройдет мужской спринт.
Кубок IBU по биатлону-2023/24
2-й этап
Идре, Швеция
Спринт
Мужчины
Начало – 13:00 по московскому времени.
Старт-лист
11. Симон Кайзер (Германия)
24. Матс Эвербю (Норвегия)
27. Оскар Ломбардо (Норвегия)
29. Кристоф Пирхер (Италия)
34. Лукас Фрацшер (Германия)
36. Филипп Хорн (Германия)
43. Данило Ритмюллер (Германия)
44. Пеппе Фемлинг (Швеция)
47. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)
50. Тео Гиро-Пуайо (Франция)
53. Мартин Невланн (Норвегия)
73. Ветле Паульсен (Норвегия)
77. Симон Киркеэйде (Норвегия)
86. Мартин Улдал (Норвегия)