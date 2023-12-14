Анастасия Гришина: «Стояние на гвоздях помогает мне эмоционально справляться с напряженным тренировочным графиком, с напряжением стартов»
Биатлонистка Анастасия Гришина рассказала, как ей помогает стояние на гвоздях.
– Что помогает вашей психологической устойчивости, когда удается быстро и точно проходить несколько рубежей подряд? Может, стояние на гвоздях?
– Все считают, что гвозди мне помогают в стрельбе и что я на них встаю перед каждой гонкой. Они больше помогают мне эмоционально справляться с напряженным тренировочным графиком, с напряжением стартов. Я это хорошо переживаю на гвоздях.
В стрельбе просто делаю то, что мне нравится. Прихожу, выполняю свою работу без какой-то мысли о чем-то великом и крутом и все. Мне нравится стрелять, поэтому и получается.
– Как другие девчонки и ребята относятся к гвоздям? Кроме Александра Корнева, кто это пробовал?
– Все относятся нормально, мы можем об этом поговорить. Всем интересно, многие хотят попробовать. Думаю, в будущем поставим их на гвозди, – сказала Гришина.