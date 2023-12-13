Самуэльссон не выступит на этапе Кубка мира в Ленцерхайде из-за коронавируса

Теги сборная Швеции Себастьян Самуэльссон коронавирус Ленцерхайде Биатлон

Себастьян Самуэльссон пропустит этап Кубка мира в Ленцерхайде из-за коронавируса.

Болезнь протекает в легкой форме, сообщили в Шведском союзе биатлонистов, но к масс-старту спортсмен вряд ли оправится. 

Этап КМ в Ленцерхайде пройдет с 14 по 17 декабря. 

15 декабря мужчины пробегут спринт, 16-го – гонку преследования, 17 декабря пройдут масс-старты. 

Самуэльссон идет вторым в общем зачете Кубка мира.

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5 комментариев
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Ну всё,приехали.Что там происходит,уже 4-я корона
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Никогда не был приятен Себ, но болезни посреди сезона никому не пожелаешь( Жаль
Теперь будет тяжело за БХГ бороться
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Ответ Vlad Zhuravlev
Ну всё,приехали.Что там происходит,уже 4-я корона
Ну да, косит одного за другим.
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Жесть. Он же в марте болел.
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Ответ Vlad Zhuravlev
Ну всё,приехали.Что там происходит,уже 4-я корона
так и у нас не меньше, просто ставят ОРВИ...
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