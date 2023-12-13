Самуэльссон не выступит на этапе Кубка мира в Ленцерхайде из-за коронавируса

Себастьян Самуэльссон пропустит этап Кубка мира в Ленцерхайде из-за коронавируса.

Болезнь протекает в легкой форме, сообщили в Шведском союзе биатлонистов, но к масс-старту спортсмен вряд ли оправится.

Этап КМ в Ленцерхайде пройдет с 14 по 17 декабря.

15 декабря мужчины пробегут спринт, 16-го – гонку преследования, 17 декабря пройдут масс-старты.

Самуэльссон идет вторым в общем зачете Кубка мира.