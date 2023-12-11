Братья Бо, Лагрейд, Тандревольд и Эрдал вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Ленцерхайде
Стал известен состав сборной Норвегии на третий этап Кубка мира по биатлону.
Соревнования пройдут в Ленцерхайде с 14 по 17 декабря.
Сборная Норвегии
Мужчины
Йоханнес Бо
Тарьей Бо
Ветле Шостад Кристиансен
Йоханнес Дале-Шевдал
Стурла Хольм Лагрейд
Эндре Стремсхайм
Вебьорн Сорум
Женщины
Юни Арнеклейв
Каролине Эрдал
Каролине Кноттен
Марит Скуган
Ингрид Ланмарк Тандревольд
Эмили Калкенберг
Марте Крoкстад Юхансен пропустит этап из-за положительного теста на коронавирус.
Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде