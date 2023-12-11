Братья Бо, Лагрейд, Тандревольд и Эрдал вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Ленцерхайде

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Стал известен состав сборной Норвегии на третий этап Кубка мира по биатлону.

Соревнования пройдут в Ленцерхайде с 14 по 17 декабря.

Сборная Норвегии

Мужчины

Йоханнес Бо

Тарьей Бо

Ветле Шостад Кристиансен

Йоханнес Дале-Шевдал

Стурла Хольм Лагрейд

Эндре Стремсхайм

Вебьорн Сорум

Женщины

Юни Арнеклейв

Каролине Эрдал

Каролине Кноттен

Марит Скуган

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Эмили Калкенберг

Марте Крoкстад Юхансен пропустит этап из-за положительного теста на коронавирус.

Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Ленцерхайде

2 комментария
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не стали никого отцеплять,взяли семерых,круто!
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А почему всемером остались?
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