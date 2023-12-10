Кубок мира. Эстафета. Норвежцы были быстрейшими на лыжне, немцы уступили 16 секунд, Украина – лучшая по скорострельности
Норвежцы были быстрейшими на лыжне в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Кубок мира по биатлону-2023/24
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Эстафета
Мужчины
Лыжный ход
1-й этап
1. Давид Цобель (Германия) – 17.12,6
2. Эрик Перро (Франция) – 1,3
3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 2,1
4. Эмиль Нюквист (Швеция) – 7,9
5. Йонаш Маречек (Чехия) – 8,3
6. Элия Дзени (Италия) – 9,9
2-й этап
1. Тарьей Бо (Норвегия) – 16.33,6
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 5,8
3. Йоханнес Кюн (Германия) – 8,8
4. Дмитрий Пидручный (Украина) – 22,2
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 23,9
6. Давид Коматц (Австрия) – 25,1
3-й этап
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 16.29,0
2. Жереми Финелло (Швейцария) – 22,2
3. Томмазо Джакомель (Италия) – 27,6
4. Филипп Наврат (Германия) – 33,6
5. Фабьен Клод (Франция) – 55,6
6. Оскар Брандт (Швеция) – 1.08,0
4-й этап
1. Лукас Хофер (Италия) – 16.47,5
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 2,9
3. Бенедикт Долль (Германия) – 12,0
4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 12,7
5. Антон Видмар (Словения) – 25,3
6. Адам Вацлавик (Чехия) – 34,1
7. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 36,2
Общее время лыжного хода
1. Норвегия – 1:07.41,0
2. Германия – 16,1
3. Италия – 30,6
4. Швеция – 46,3
5. Франция – 55,2
6. Чехия – 1.43,6
Скорострельность
1. Украина – 3.35,9 (0+3)
2. Франция – 3.38,0 (0+6)
3. Норвегия – 4.00,2 (0+5)
4. Литва – 4.17,9 (0+3)
5. Словения – 4.27,2 (5+7)
6. Австрия – 4.38,1 (3+10)