Кубок мира. Эстафета. Норвежцы были быстрейшими на лыжне, немцы уступили 16 секунд, Украина – лучшая по скорострельности

Норвежцы были быстрейшими на лыжне в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Кубок мира по биатлону-2023/24

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Эстафета

Мужчины

Лыжный ход

1-й этап

1. Давид Цобель (Германия) – 17.12,6

2. Эрик Перро (Франция) – 1,3

3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 2,1

4. Эмиль Нюквист (Швеция) – 7,9

5. Йонаш Маречек (Чехия) – 8,3

6. Элия Дзени (Италия) – 9,9

2-й этап

1. Тарьей Бо (Норвегия) – 16.33,6

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 5,8

3. Йоханнес Кюн (Германия) – 8,8

4. Дмитрий Пидручный (Украина) – 22,2

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 23,9

6. Давид Коматц (Австрия) – 25,1

3-й этап

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 16.29,0

2. Жереми Финелло (Швейцария) – 22,2

3. Томмазо Джакомель (Италия) – 27,6

4. Филипп Наврат (Германия) – 33,6

5. Фабьен Клод (Франция) – 55,6

6. Оскар Брандт (Швеция) – 1.08,0

4-й этап

1. Лукас Хофер (Италия) – 16.47,5

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 2,9

3. Бенедикт Долль (Германия) – 12,0

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 12,7

5. Антон Видмар (Словения) – 25,3

6. Адам Вацлавик (Чехия) – 34,1

7. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 36,2

Общее время лыжного хода

1. Норвегия – 1:07.41,0

2. Германия – 16,1

3. Италия – 30,6

4. Швеция – 46,3

5. Франция – 55,2

6. Чехия – 1.43,6

Скорострельность

1. Украина – 3.35,9 (0+3)

2. Франция – 3.38,0 (0+6)

3. Норвегия – 4.00,2 (0+5)

4. Литва – 4.17,9 (0+3)

5. Словения – 4.27,2 (5+7)

6. Австрия – 4.38,1 (3+10)