Каминский о ситуации с вакс-грузовиком сборной России: «Лыжи еще в пути. Надеюсь, что к соревнованиям все точно будет»
Тренер Юрий Каминский сообщил, что лыжи биатлонистов еще не привезли в Уфу.
С 15 по 17 декабря в Уфе пройдет этап Кубка Содружества.
Вакс-грузовик сборной России по биатлону сломался по дороге из Тюмени в Уфу из-за мороза. Чтобы привезти спортсменам лыжи, в Тюмень были отправлены микроавтобусы.
«Лыжи еще в пути. Если у кого‑то там были все лыжи, то регионы сегодня им помогли выйти на тренировку. Надеюсь, что к соревнованиям все точно будет», – сказал Каминский.
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак заявил, что машины скоро приедут в Уфу.
«Скоро должны приехать машины. Никакой угрозы для спортсменов нет. Не более чем стресс для сервисеров, потому что они привыкли работать в своем личном ваксе», – отметил Пак.