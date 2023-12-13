Каминский о ситуации с вакс-грузовиком сборной России: «Лыжи еще в пути. Надеюсь, что к соревнованиям все точно будет»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Юрий Каминский Александр Пак Кубок Содружества Биатлон

Тренер Юрий Каминский сообщил, что лыжи биатлонистов еще не привезли в Уфу.

С 15 по 17 декабря в Уфе пройдет этап Кубка Содружества. 

Вакс-грузовик сборной России по биатлону сломался по дороге из Тюмени в Уфу из-за мороза. Чтобы привезти спортсменам лыжи, в Тюмень были отправлены микроавтобусы.

«Лыжи еще в пути. Если у кого‑то там были все лыжи, то регионы сегодня им помогли выйти на тренировку. Надеюсь, что к соревнованиям все точно будет», – сказал Каминский.

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак заявил, что машины скоро приедут в Уфу.

«Скоро должны приехать машины. Никакой угрозы для спортсменов нет. Не более чем стресс для сервисеров, потому что они привыкли работать в своем личном ваксе», – отметил Пак. 

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1 комментарий
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То патронов нет, то лыж, то градус не такой.
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