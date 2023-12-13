«Спортсмены стали слишком разборчивыми. Не нравится напор воды в кране? Позовите сантехника». Васильев о жалобах на гостиницу в Уфе

Теги сборная России жен Дмитрий Васильев Наталья Гербулова Кубок Содружества Биатлон

Дмитрий Васильев заявил, что спортсмены «стали слишком разборчивыми».

Ранее Наталья Гербулова опубликовала в соцсети несколько видеороликов с жалобами на условия проживания в гостинице Уфы – в частности, на отсутствие уборки после ремонта и проблемы с сантехникой. 

«Сегодняшние спортсмены, не только биатлонисты, а в целом, стали слишком разборчивыми. Они поездили по западным странам, побывали в других условиях, увидели, что там можно делать.

Конечно, бывают неприятности, но не думаю, что нужно говорить об этом во всеуслышание. Никто же не знает, какие действительно трудности есть у этой гостиницы или в самом регионе. Не нужно лишний раз выставлять все в черном цвете.

Мне кажется, что спортсменам стоит пореже пользоваться социальными сетями и не сразу выкладывать туда всю информацию. Возможно, стоило просто пойти на контакт с обслуживающим персоналом и попросить навести порядок в номере.

Сейчас есть какое-то повальное желание заснять скорее увиденное и непременно это разместить, выставляя все в неприглядном виде, что не совсем корректно», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Современные спортсмены даже представить не могут, какие у нас были условия, когда мы готовились к Олимпийским играм. Им такое даже не снилось.

Понимаю, что времена меняются, как и требования, ни в коем случае не призываю переходить на спартанские условия, но нужно правильно расставлять для себя акценты. Не нравится напор воды в кране? Позовите сантехника», – цитирует Васильева RT. 

 «Туалет – вообще жесть. Посмотрите, какой срач». Биатлонистки пожаловались на условия проживания в гостинице Уфы

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очередной прекрасный повод для того чтобы вспомнить анекдот про "не сантехника звать надо, а всю систему менять".... ¯\_(ツ)_/¯
+7
0
+7
Они поездили по западным странам, побывали в других условиях, увидели, что там можно делать." --- " Растёт за границей культура, на ту нам культуру плевать...
+4
0
+4
Проблема не в том, что спортсменки не могут позвать сантехника. А в том, что они, вместо того чтобы принять душ и отдохнуть после дороги, должны идти к администратору, потом ждать сантехника, потом ждать, пока он всё починит.

И Федерации, похоже, безразлично, что она оплатила услуги, которые не были в итоге предоставлены.
+4
0
+4
Уверен, что у вас есть целый чиновник, который должен "позвать сантехника", и который получает за это зарплату.
+2
0
+2
Васильеву надо заселиться в номер
+2
0
+2
Какой же клëвый этот мужик - Васильев!!!! 💪
Одним словом - мужчина!
Браво✊

Рубрика Камеди Клаб на ТНТ:
Вода не течёт из крана в вашем номере в гостинице... Вам что-то не понравилось в вашем туалете... срочно, звоните - Медведцевой, она за всё ответит, 100%🤣🤣😂😂😂😉
+1
0
+1
"спортсменам стоит пореже пользоваться социальными сетями и не сразу выкладывать туда всю информацию." --- Сначала пройти цензуру?
0
0
0
"выставляя все в неприглядном виде, что не совсем корректно», прохлятые очернители башкирской действительности - добавил Васильев.
0
0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А если мы сейчас устроим играх Дружбы такие условия, то к нам никто не приедет.
0
0
0
Вспомнились сразу Бабантон и Майонез. Лишь бы ж*** прикрыть.
0
0
0
Уверена, в СБР оформлена единица, которая должна обеспечивать размещение спортсменов при их переездах и заниматься именно этими хозяйственными вопросами. Или там одни начальники в СБР, получающие немеряную зарплату за......?
Ответ придумайте сами.
0
0
0
Правильно не фиг расслаблятся.Я 15 лет назад детей на соревнования возил так спали на матах в повалку несколько команд.Крыша протекала воды в кранах не было и ничего пережили.
0
0
0
Отчасти согласен с Васильевым насчёт соцсетей, но когда открываешь кран, а вода льётся на пол, это ненормально и сантехник здесь не причём. Просто человек, который закупил такие краны для маленьких раковин идиот. Наверняка, себе домой такой кран бы не поставил. Сделал работу на отвались и все, самому то не пользоваться. С законами, которые принимает ГД та же песня.
0
0
0
Позор для страны....
Если такой человек говорит такую ересь и ещё обвиняет спортсменов за это....видать откат получил ...и это 21 век, в стране где процветает коррупция и воротсво, заместо боротста обвиняет спортсменов что они стали разборчивые и сравнивают условия на Западе и в Уфе...и зто патриот России....ужас....
0
0
0
Ответ ЦСКА1960
Уверен, что у вас есть целый чиновник, который должен "позвать сантехника", и который получает за это зарплату.
Может они так и сделали, но при этом главная тусовщица выставила всё в соцсети. Не люблю Васильева, но тут полностью с ним согласен.
0
0
0
Ответ aleshon
А если мы сейчас устроим играх Дружбы такие условия, то к нам никто не приедет.
Не надо переживать - и так никто не приедет
0
0
0
Ответ Лизавета Анна -Мария
Уверена, в СБР оформлена единица, которая должна обеспечивать размещение спортсменов при их переездах и заниматься именно этими хозяйственными вопросами. Или там одни начальники в СБР, получающие немеряную зарплату за......? Ответ придумайте сами.
эта единица - Ростовцев
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий