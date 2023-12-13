«Спортсмены стали слишком разборчивыми. Не нравится напор воды в кране? Позовите сантехника». Васильев о жалобах на гостиницу в Уфе

Дмитрий Васильев заявил, что спортсмены «стали слишком разборчивыми».

Ранее Наталья Гербулова опубликовала в соцсети несколько видеороликов с жалобами на условия проживания в гостинице Уфы – в частности, на отсутствие уборки после ремонта и проблемы с сантехникой.

«Сегодняшние спортсмены, не только биатлонисты, а в целом, стали слишком разборчивыми. Они поездили по западным странам, побывали в других условиях, увидели, что там можно делать.

Конечно, бывают неприятности, но не думаю, что нужно говорить об этом во всеуслышание. Никто же не знает, какие действительно трудности есть у этой гостиницы или в самом регионе. Не нужно лишний раз выставлять все в черном цвете.

Мне кажется, что спортсменам стоит пореже пользоваться социальными сетями и не сразу выкладывать туда всю информацию. Возможно, стоило просто пойти на контакт с обслуживающим персоналом и попросить навести порядок в номере.

Сейчас есть какое-то повальное желание заснять скорее увиденное и непременно это разместить, выставляя все в неприглядном виде, что не совсем корректно», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Современные спортсмены даже представить не могут, какие у нас были условия, когда мы готовились к Олимпийским играм. Им такое даже не снилось.

Понимаю, что времена меняются, как и требования, ни в коем случае не призываю переходить на спартанские условия, но нужно правильно расставлять для себя акценты. Не нравится напор воды в кране? Позовите сантехника», – цитирует Васильева RT.

«Туалет – вообще жесть. Посмотрите, какой срач». Биатлонистки пожаловались на условия проживания в гостинице Уфы