«Спортсмены стали слишком разборчивыми. Не нравится напор воды в кране? Позовите сантехника». Васильев о жалобах на гостиницу в Уфе
Дмитрий Васильев заявил, что спортсмены «стали слишком разборчивыми».
Ранее Наталья Гербулова опубликовала в соцсети несколько видеороликов с жалобами на условия проживания в гостинице Уфы – в частности, на отсутствие уборки после ремонта и проблемы с сантехникой.
«Сегодняшние спортсмены, не только биатлонисты, а в целом, стали слишком разборчивыми. Они поездили по западным странам, побывали в других условиях, увидели, что там можно делать.
Конечно, бывают неприятности, но не думаю, что нужно говорить об этом во всеуслышание. Никто же не знает, какие действительно трудности есть у этой гостиницы или в самом регионе. Не нужно лишний раз выставлять все в черном цвете.
Мне кажется, что спортсменам стоит пореже пользоваться социальными сетями и не сразу выкладывать туда всю информацию. Возможно, стоило просто пойти на контакт с обслуживающим персоналом и попросить навести порядок в номере.
Сейчас есть какое-то повальное желание заснять скорее увиденное и непременно это разместить, выставляя все в неприглядном виде, что не совсем корректно», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
«Современные спортсмены даже представить не могут, какие у нас были условия, когда мы готовились к Олимпийским играм. Им такое даже не снилось.
Понимаю, что времена меняются, как и требования, ни в коем случае не призываю переходить на спартанские условия, но нужно правильно расставлять для себя акценты. Не нравится напор воды в кране? Позовите сантехника», – цитирует Васильева RT.
«Туалет – вообще жесть. Посмотрите, какой срач». Биатлонистки пожаловались на условия проживания в гостинице Уфы
И Федерации, похоже, безразлично, что она оплатила услуги, которые не были в итоге предоставлены.
Одним словом - мужчина!
Браво✊
Рубрика Камеди Клаб на ТНТ:
Вода не течёт из крана в вашем номере в гостинице... Вам что-то не понравилось в вашем туалете... срочно, звоните - Медведцевой, она за всё ответит, 100%🤣🤣😂😂😂😉
Ответ придумайте сами.
Если такой человек говорит такую ересь и ещё обвиняет спортсменов за это....видать откат получил ...и это 21 век, в стране где процветает коррупция и воротсво, заместо боротста обвиняет спортсменов что они стали разборчивые и сравнивают условия на Западе и в Уфе...и зто патриот России....ужас....