Евгений Сидоров: «Очень рад, что удается доказать, что меня включали в сборную не за непонятные заслуги и по знакомству, а за счет результатов»

Биатлонист Евгений Сидоров рассказал, как относится к разговорам про блат.

– Четыре года назад было много разговоров, что тебя незаслуженно взяли в команду, тема всплывала и три года назад. Тебе это как-то мешало в последующие годы карьеры?

– Не сказать, что прямо мешало. Просто были мысли об этом, что люди не знают, на что я способен. Хотелось всем доказать. Не знаю, что мешало это сделать. Я очень рад, что в начале этого сезона удается показать и доказать, что это было не просто так, что меня включали не за какие-то непонятные заслуги и по знакомству, а за счет результатов.

– В команде из-за этой истории проблем не возникало? Не было каких-то жестких шуток или чего-то другого?

– Нет, в команде все друг друга хорошо знают. Никто за спиной не шутил, не попрекал. Я с любым спортсменом, который был в составе, всегда хорошо общался и дружил. Никто ничего плохого не говорил.

– Не обидно, что историю до сих пор вспоминают?

– Я комментарии не читаю. Там, конечно, помимо негатива есть и много положительных сообщений. Но если все будешь читать, то начнешь зацикливаться на этом. Для меня это не очень хорошо. Я близко стану принимать к сердцу. Поэтому ничего не читаю, а спокойно занимаюсь своим делом. Буду доказывать на соревнованиях.

– Оглядываясь назад, не думаешь, что тогда рано тебя все-таки включили в состав, даже на Кубки IBU, куда ты справедливо отобрался? Может, стоило тебя еще по горам повозить?

– Нет, не думаю. Все равно был хоть какой-то международный опыт, несмотря на то что я там не очень хорошо выступил. Уже было приятно там пробежать, почувствовать ту атмосферу, понять, что там такие спортсмены и все реально. Сейчас мы находимся без международных стартов. Но надеюсь, что будет все хорошо и туда вернемся, – сказал Сидоров.

Евгений Сидоров включен в основной состав сборной России на подготовку к сезону-2021/22

Приключения биатлониста – возможно, сына друга Драчева: он бьет антирекорды в резерве, не поднимался выше 76-го места