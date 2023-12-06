Ирина Казакевич: «Мое желание мешает мне выступать в этом сезоне. Начало не самое лучшее, пока что не получается работать на рубеже чисто»

Ирина Казакевич рассказала, как прошел контрольный масс-старт группы Шашилова в Тюмени.

«Стрелять мне в принципе сегодня было сложно, как и всем, но девчонки справились. Говорят, что многие стреляли хорошо, в отличие от меня, но это был интересный опыт.

Мое желание мешает мне выступать в этом сезоне, потому что начало не самое лучшее, пока что не получается работать на рубеже чисто. Испытываю проблемы в стрельбе стоя после спринта в Ханты‑Мансийске.

Я достаточно плотно работала по трассе, была в догоняющих. Посмотрела пульс по дистанции, он был практически такой же, как и в Ханты‑Мансийске. Не скажу, что максимум, но была соревновательная интенсивность, не тренировочная скорость», – сказала призер Олимпиады-2022.

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