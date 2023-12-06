Серохвостов о том, что группа Шашилова провела контрольный масс-старт в Тюмени: «Я в шоке, прикол какой-то. Хотелось бы матом сказать, но не буду»
Серохвостов рассказал, что положительно относится к отмене Кубка России в Тюмени.
Соревнования в Тюмени были отменены из-за мороза. Биатлонистки из группы Михаила Шашилова провели контрольную тренировку в виде масс-старта.
– Как отнесся к отмене гонок?
– Положительно. Хотелось бы пробежать, но довольно холодно в Тюмени.
– Удивлен, что девушки из группы Шашилова устроили свой масс‑старт и все‑таки побежали?
– Я в шоке. Хотелось бы матом сказать, но не буду, ха-ха.
– Вместе с ними еще бегут Бажин и Томшин...
– Прикол какой‑то.
– Что сильнее всего страдает в такой мороз?
– Легкие, дыхательная система, поэтому катаемся либо с сосками, либо в масках. Естественно, дышать приходится чаще, глубже, это может очень плохо сказаться на здоровье.
– Истомин рассказал, что был против проведения гонок из‑за неприятного опыта в Увате в прошлом году. Ты же тогда тоже тяжело переносил гонки там...
– Ну да. Если бы в Тюмени решили провести гонку, то я бы пару раз еще подумал, бежать или нет. С доктором посоветовался бы и, возможно, вышел, – сказал Даниил Серохвостов.
Биатлон окоченел: гонки Кубка России отменили, а девушки все равно побежали – в масках и с сосульками на ресницах