Серохвостов о том, что группа Шашилова провела контрольный масс-старт в Тюмени: «Я в шоке, прикол какой-то. Хотелось бы матом сказать, но не буду»

Теги сборная России Кубок России Михаил Шашилов Василий Томшин Даниил Серохвостов Кирилл Бажин Артем Истомин Биатлон

Серохвостов рассказал, что положительно относится к отмене Кубка России в Тюмени.

Соревнования в Тюмени были отменены из-за мороза. Биатлонистки из группы Михаила Шашилова провели контрольную тренировку в виде масс-старта. 

– Как отнесся к отмене гонок?

– Положительно. Хотелось бы пробежать, но довольно холодно в Тюмени.

– Удивлен, что девушки из группы Шашилова устроили свой масс‑старт и все‑таки побежали?

– Я в шоке. Хотелось бы матом сказать, но не буду, ха-ха. 

– Вместе с ними еще бегут Бажин и Томшин...

– Прикол какой‑то.

– Что сильнее всего страдает в такой мороз?

– Легкие, дыхательная система, поэтому катаемся либо с сосками, либо в масках. Естественно, дышать приходится чаще, глубже, это может очень плохо сказаться на здоровье.

Истомин рассказал, что был против проведения гонок из‑за неприятного опыта в Увате в прошлом году. Ты же тогда тоже тяжело переносил гонки там...

– Ну да. Если бы в Тюмени решили провести гонку, то я бы пару раз еще подумал, бежать или нет. С доктором посоветовался бы и, возможно, вышел, – сказал Даниил Серохвостов

Биатлон окоченел: гонки Кубка России отменили, а девушки все равно побежали – в масках и с сосульками на ресницах

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