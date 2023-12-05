Грухвина о переходе в биатлон: «Иногда от внимания хотелось бы скрыться. Но все равно все следят, что дает стимул развиваться в этом виде спорта»

Экс-лыжница Анна Грухвина рассказала о внимании к себе после перехода в биатлон.

С 1 по 3 декабря в Тюмени прошел этап Кубка России по лыжным гонкам. На этой неделе там же состоятся гонки Кубка России по биатлону.

– Конечно, половину народа (из лыжных гонок) я сегодня встретила здесь, на «Жемчужине Сибири». На разминке пересеклась с Лизой Пантриной, Катей Смирновой. Конечно, виделись с Якимушкиными и самым младшим представителем их семьи. Они завтра придут тренироваться, ну и заодно поболеют за меня.

– О чем говорили?

– Все желают удачи, все поддерживают, что очень приятно. Большая лыжная семья никуда меня и не отпускала, ха-ха.

– Насколько сильно внимание отвлекает? Кирилл Киливнюк и Алина Шестакова, перешедшие из лыж в биатлон в этом сезоне, говорили, что отсутствие внимания, наоборот, идет им на пользу.

– Внимание есть, иногда, конечно, хотелось бы скрыться. Но все равно все следят, что дает стимул развиваться в этом виде спорта, – сказала .