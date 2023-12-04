Братья Бо, Лагрейд, Тандревольд и Калкенберг вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Хохфильцене

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии сборная Норвегии жен Тарьей Бо Ветле Шостад Кристиансен Ингрид Ланмарк Тандревольд Эмили Калкенберг Эндре Стремсхайм Марте Крoкстад Юхансен Каролине Кноттен Йоханнес Дале Стурла Хольм Лагрейд Юни Арнеклейв Вебьорн Сорум Марит Скуган Биатлон

Стал известен состав сборной Норвегии на 2-й этап Кубка мира по биатлону.

Соревнования пройдут в австрийском Хохфильцене с 8 по 10 декабря.

Сборная Норвегии

Мужчины

Йоханнес Бо

Тарьей Бо

Ветле Шостад Кристиансен

Йоханнес Дале-Шевдаль

Стурла Хольм Лагрейд

Эндре Стремсхайм

Вебьорн Сорум

Женщины

Юни Арнеклейв

Марте Крoкстад Юхансен

Каролине Кноттен

Марит Скуган

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Эмили Калкенберг

Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий