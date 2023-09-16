Летний биатлон. Чемпионат Норвегии. Йоханнес Бо и Кноттен победили в спринтах, Лагрейд – 4-й, Тарьей Бо – 10-й

Теги сборная Норвегии сборная Норвегии жен результаты летний биатлон чемпионат Норвегии Тарьей Бо спринт Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен Эндре Стремсхайм Марте Крoкстад Юхансен Йоханнес Дале Йенни Энодд Стурла Хольм Лагрейд Вебьорн Сорум Элине Грюэ Марит Скуган Мартин Невланн Осне Скреде Биатлон

Йоханнес Бо выиграл спринт на чемпионате Норвегии по летнему биатлону.

Летний биатлон

Чемпионат Норвегии

Эвребе

Спринт

Мужчины

1. Йоханнес Бо – 20.40,5 (0)

2. Эндре Стремсхайм – 6,6 (1)

3. Йоханнес Дале – 25,0 (0)

4. Стурла Хольм Лагрейд – 42,8 (0)

5. Мартин Невланн – 46,1 (0)

6. Вебьорн Сорум – 46,7 (2)...

10. Тарьей Бо – 1.05,3 (1)...

11. Ветле Шостад Кристиансен – 1.15,2 (0)

Женщины

1. Каролине Кноттен – 20.23,8 (0)

2. Марит Скуган – 28,8 (0)

3. Йенни Энодд – 40,6 (2)

4. Элине Грюэ – 54,5 (1)

5. Марте Крокстад Юхансен – 58,7 (1)

6. Осне Скреде – 1.02,7 (2)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий