Летний биатлон. Чемпионат Норвегии. Йоханнес Бо и Кноттен победили в спринтах, Лагрейд – 4-й, Тарьей Бо – 10-й
Йоханнес Бо выиграл спринт на чемпионате Норвегии по летнему биатлону.
Летний биатлон
Чемпионат Норвегии
Эвребе
Спринт
Мужчины
1. Йоханнес Бо – 20.40,5 (0)
2. Эндре Стремсхайм – 6,6 (1)
3. Йоханнес Дале – 25,0 (0)
4. Стурла Хольм Лагрейд – 42,8 (0)
5. Мартин Невланн – 46,1 (0)
6. Вебьорн Сорум – 46,7 (2)...
10. Тарьей Бо – 1.05,3 (1)...
11. Ветле Шостад Кристиансен – 1.15,2 (0)
Женщины
1. Каролине Кноттен – 20.23,8 (0)
2. Марит Скуган – 28,8 (0)
3. Йенни Энодд – 40,6 (2)
4. Элине Грюэ – 54,5 (1)
5. Марте Крокстад Юхансен – 58,7 (1)
6. Осне Скреде – 1.02,7 (2)
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