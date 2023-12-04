Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
С 8 по 10 декабря в Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2023/24
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Расписание трансляций
8 декабря, пятница
Спринт, мужчины
13:30
Спринт, женщины
16:25
9 декабря, суббота
Гонка преследования, мужчины
14:15
Гонка преследования, женщины
16:45
10 декабря, воскресенье
Эстафета, мужчины
13:30
Эстафета, женщины
16:15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок – московское. Прямые трансляции – на Eurovision Sports и Okko.