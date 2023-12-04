Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

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С 8 по 10 декабря в Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2023/24

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Расписание трансляций

8 декабря, пятница

Спринт, мужчины

13:30

Спринт, женщины

16:25

9 декабря, суббота

Гонка преследования, мужчины

14:15

Гонка преследования, женщины

16:45

10 декабря, воскресенье

Эстафета, мужчины

13:30

Эстафета, женщины

16:15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок – московское. Прямые трансляции – на Eurovision Sports и Okko.

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