Йоханнес Бо о фальстарте: «Я был на сто процентов уверен, что наказания не будет»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Тарьей Бо Йоханнес Бо Эстерсунд Биатлон

Йоханнес Бо высказался о фальстарте в пасьюте на Кубке мира в Эстерсунде.

«Я собирался стартовать и почувствовал, что двинулся на секунду раньше. Мне пришлось вернуться. 

Когда я вернулся, стартовый номер получился даже хуже, чем должен был быть. Я был на сто процентов уверен, что наказания не будет», – заявил Йоханнес Бо. 

Тарьей Бо отметил, что не удивлен фальстарту брата. 

«Его сегодня превзошли, я заметил это в нем еще перед гонкой. Он не привык стартовать так поздно. Я сказал ему: «Добро пожаловать в клуб всех остальных», – сказал Тарьей Бо

Йоханнес Бо совершил фальстарт в гонке преследования на Кубке мира в Эстерсунде, но не получил за это штраф

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1 комментарий
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Добрый брат Тарьей)
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