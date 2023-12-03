Йоханнес Бо о фальстарте: «Я был на сто процентов уверен, что наказания не будет»
Йоханнес Бо высказался о фальстарте в пасьюте на Кубке мира в Эстерсунде.
«Я собирался стартовать и почувствовал, что двинулся на секунду раньше. Мне пришлось вернуться.
Когда я вернулся, стартовый номер получился даже хуже, чем должен был быть. Я был на сто процентов уверен, что наказания не будет», – заявил Йоханнес Бо.
Тарьей Бо отметил, что не удивлен фальстарту брата.
«Его сегодня превзошли, я заметил это в нем еще перед гонкой. Он не привык стартовать так поздно. Я сказал ему: «Добро пожаловать в клуб всех остальных», – сказал Тарьей Бо.
Йоханнес Бо совершил фальстарт в гонке преследования на Кубке мира в Эстерсунде, но не получил за это штраф