Александр Тихонов: «Я думаю, что наших спортсменов допустят до Олимпиады. Нам надо туда ехать все равно»

Теги Александр Тихонов Олимпийская сборная России Париж-2024 Биатлон

Александр Тихонов считает, что россиян допустят до Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что решение об участии россиян будет принято в марте.

«Я думаю, что наших спортсменов допустят до Олимпиады. Считаю, что нам надо туда ехать все равно. Ребята положили жизнь, чтоб выступить на Играх, их нельзя лишать мечты», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А ты не думай. Это может тебе повредить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
То, что кого-то допустят до ОИ, вполне возможно, вот только поедут ли эти люди, или их всё таки сверху прижмут к ногтю, чтобы место своё знали, получая деньги от государства. А даже если поедут за кровные под нейтральным флагом, то по приезде домой ещё и г... обложить могут через ручные СМИ, мол предатель вернулся на родину. Хотя если привезут золото, то вой начнётся, как недружественные западные страны нагнули. Нас душили, но российские спортсмены даже в количестве пары человек показали свою непоколебимую волю к победе и любовь к своей стране, прославив отечественный спорт. Хотя шансов, конечно, больше у тех, кто сейчас активно занимается сменой спортивного гражданства, мечту может исполнят свою, даже если за медали не зацепятся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий