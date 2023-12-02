Александр Тихонов: «Я думаю, что наших спортсменов допустят до Олимпиады. Нам надо туда ехать все равно»

Александр Тихонов считает, что россиян допустят до Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что решение об участии россиян будет принято в марте.

«Я думаю, что наших спортсменов допустят до Олимпиады. Считаю, что нам надо туда ехать все равно. Ребята положили жизнь, чтоб выступить на Играх, их нельзя лишать мечты», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.