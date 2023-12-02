Евгений Сидоров: «На последней стрельбе не волновался, просто подошел не в своем темпе. Надо было чуть спокойнее»

Евгений Сидоров объяснил свои ошибки в стрельбе во время гонки преследования.

Сидоров допустил три промаха на последней стрельбе и финишировал восьмым.

«На последней стрельбе не волновался, просто подошел не в своем темпе – очень высокий пульс был. Надо было чуть‑чуть спокойнее подойти.

Успокоился только к концу стрельбы, когда уже закрыл две мишени. Кирилл (Бажин) очень быстро стрелял, я тоже хотел быстро, но сделал ошибку.

Вчера было все отлично, думал, что могу тоже все нули стрельнуть, это тоже была ошибка. Мысли были об этом», – сказал биатлонист.