Цветков о международных стартах: «Вспоминаю с ностальгией, приятные эмоции. Но ощущение, что это было очень давно»

Максим Цветков рассказал, что вспоминает международные старты с ностальгией.

Сборная Норвегии в четверг победила в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде. В последний раз норвежцы проигрывали эстафету на этапе в Рупольдинге в сезоне-2021/22, когда золото взяла российская команда.

– Каким вы вспоминаете то время?

– Как будто это было давно и не с нами. Настолько давно это было, что даже не знаю, что и сказать.

Вспоминаю с ностальгией, приятные эмоции, потому что бегали и соревновались с ними. Но ощущение, что это было очень давно.

– Сборная России прервет эту серию, когда вернется?

– Надеюсь, да, – сказал чемпион мира 2017 года в эстафете.

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