Максим Цветков: «Мотивацию надо искать в работе, а не в том, будут для нас чемпионаты и Кубки мира или нет»

Российский биатлонист Максим Цветков рассказал об открытой тренировке в Токсово, а также поделился ожиданиями от нового сезона.
– Как вам такая необычная открытая тренировка?
– Это хорошо, и в большей степени – для болельщиков. Мы часто бываем в разных городах России, а такие встречи организовываются крайне редко. Считаю, это очень нужно. Это только на пользу, чтобы развивать биатлон. Тут, кстати, и дети могли на нас посмотреть.
– Вам самим было интересно?
– Конечно, дополнительное волнение точно присутствовало.
– Как себя настраиваете на подготовку к сезону в нынешней ситуации?
– Главное для меня – это тренировочный процесс. Мотивацию надо искать в работе, а не в том, будут для нас чемпионаты и Кубки мира или нет, – сказал Цветков.