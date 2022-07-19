Максим Цветков: «Мотивацию надо искать в работе, а не в том, будут для нас чемпионаты и Кубки мира или нет»

Российский биатлонист рассказал об открытой тренировке в Токсово, а также поделился ожиданиями от нового сезона.

– Как вам такая необычная открытая тренировка?

– Это хорошо, и в большей степени – для болельщиков. Мы часто бываем в разных городах России, а такие встречи организовываются крайне редко. Считаю, это очень нужно. Это только на пользу, чтобы развивать биатлон. Тут, кстати, и дети могли на нас посмотреть.

– Вам самим было интересно?

– Конечно, дополнительное волнение точно присутствовало.

– Как себя настраиваете на подготовку к сезону в нынешней ситуации?

– Главное для меня – это тренировочный процесс. Мотивацию надо искать в работе, а не в том, будут для нас чемпионаты и Кубки мира или нет, – сказал Цветков.