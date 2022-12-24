Касперович о Кубке мира: «В любом случае мы скоро вернемся. Тренеры следят, собирают аналитику, обсуждают гонки в своих кругах»

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Главный тренер сборной Санкт‑Петербурга Александр Касперович считает, что российские биатлонисты скоро вернутся на Кубок мира.

– Этапы Кубка России и Кубка Содружества не уступают по зрелищности Кубку мира?

– Конечно, уступают, что там говорить. Атмосфера немного другая, но в спортивной борьбе все здорово. Мы видим, какая идет конкуренция. Сильнейшие ребята участвуют, поэтому все мотивированы.

Молодым ребятам приятно выступать со спортсменами из элиты мирового биатлона: с Эдиком Латыповым, с Сашей Логиновым, с Максимом Цветковым и так далее. Можно только восхищаться спортсменами и радоваться результатам.

– За Кубком мира следите?

– Конечно, слежу. Я это делаю, потому что в любом случае мы скоро вернемся, мы должны быть в курсе, на каком уровне находятся зарубежные спортсмены. Я активно смотрю за тем, кто и как работает на рубеже: высокая скорострельность, задержка очень маленькая.

Нам есть чему учиться, поэтому нужно смотреть, нужно показывать и эти соревнования. Тренеры следят, собирают аналитику, обсуждают гонки в своих кругах. Если не будем следить, мы расти не будем, – сказал Касперович.

5 комментариев

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Водопад
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Нас там заждались уже)
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тоторо
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мечтать не вредно
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ОлЬчИк
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С такими результатами, как у наших, только на км и возвращаться
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+3
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DD102DD
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Бог знает, когда мы вернёмся.
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petr
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Скоро сказка сказываеться
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