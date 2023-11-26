Ирина Казакевич: «Все складывалось нормально до стрельбы стоя. Слишком сбавила темп, что не позволило качественно отработать»

Теги сборная России жен Кубок России Ирина Казакевич Биатлон

Ирина Казакевич оценила, как прошла смешанная эстафета на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

Казакевич бежала в составе сборной Свердловской области, которая одержала победу. На своем этапе биатлонистка зашла на штрафной круг.

«Все складывалось нормально до стрельбы стоя, которая является ключевой в эстафете. Я близко подпустила к себе девчонок. Хотели подойти спокойно, но слишком сбавила темп, что не позволило мне качественно отработать без дополнительных патронов.

Сегодня снег прекратился, трасса жесткая, ветра нет, поэтому условия для гонки достаточно комфортные. Конечно, я хотела привести преимущество Василию Томшину, чтобы ему было легче, поэтому особо переживала за его этап. Каждый старается отрабатывать по максимуму.

Мы очень рады, что команда СБР придумала для нас шоу-соревнования. Это стало сюрпризом, и мы не знали, как это будет проходить. Думаю, будет весело, будет много людей и атмосфера праздника между стартами. Это поможет нам себя повеселить.

Основным креативным директором команды выступила Наталия Шевченко, которая и предложила название «Одной правой». Она трактовала его так, потому что мы стреляем правым пальцем и делаем разножку правой ногой, поэтому выбрали такое название.

Сбор в Тюмени прошел по плану, мы всем довольны. Мы приехали в Ханты-Мансийск 23 ноября.

Хорошо, что первые гонки сезона – это эстафеты, и нам удалось сбить волнение, присущее старту сезона. Изначально мы не планировали выступать в стартах МЛКБ и прерывать сбор», – сказала Казакевич. 

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8 комментариев

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Hardy
😂 описание каждой её гонки
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2533ПВ
Одни отмазки каждый раз после стойки.Меняй тренера по стрельбе,ищи другие варианты,чтобы улучшить стрельбу.А находясь в условиях комфорта ничего не добьешься.
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штрафной круг
все шло нормально пока не пришло время стрелять...
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khinskiy
Кто-то надоумил Казакевич поиграть в тактику, вынуждая соперниц первыми начать стрельбу. Но такое может себе позволить только отличный стрелок, каким Ирина не является.
Давно уже наступил момент, когда ей нужно искать новые подходы, а не топтаться на месте.
+6
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тоторо
ты что сбавляешь темп что несешься как угорелая результпт на стойке всегда один
+7
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Comeon!
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Казакевич и стойка дружба форева!
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re#mn
сбавила темп, а поприседать !? т.е. свою частоту на стойке она так и не знает, что толку ее ругать? тут нет ее вины
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тоторо
Ответ re#mn
сбавила темп, а поприседать !? т.е. свою частоту на стойке она так и не знает, что толку ее ругать? тут нет ее вины
она говорит в спокойном пульсе на тренировках ей удается все мишени закрывать) но перенести на соревнования ей не удается точность стрельбы) может ей в тир?
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