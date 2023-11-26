Ирина Казакевич: «Все складывалось нормально до стрельбы стоя. Слишком сбавила темп, что не позволило качественно отработать»

Ирина Казакевич оценила, как прошла смешанная эстафета на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

Казакевич бежала в составе сборной Свердловской области, которая одержала победу. На своем этапе биатлонистка зашла на штрафной круг.

«Все складывалось нормально до стрельбы стоя, которая является ключевой в эстафете. Я близко подпустила к себе девчонок. Хотели подойти спокойно, но слишком сбавила темп, что не позволило мне качественно отработать без дополнительных патронов.

Сегодня снег прекратился, трасса жесткая, ветра нет, поэтому условия для гонки достаточно комфортные. Конечно, я хотела привести преимущество Василию Томшину, чтобы ему было легче, поэтому особо переживала за его этап. Каждый старается отрабатывать по максимуму.

Мы очень рады, что команда СБР придумала для нас шоу-соревнования. Это стало сюрпризом, и мы не знали, как это будет проходить. Думаю, будет весело, будет много людей и атмосфера праздника между стартами. Это поможет нам себя повеселить.

Основным креативным директором команды выступила Наталия Шевченко, которая и предложила название «Одной правой». Она трактовала его так, потому что мы стреляем правым пальцем и делаем разножку правой ногой, поэтому выбрали такое название.

Сбор в Тюмени прошел по плану, мы всем довольны. Мы приехали в Ханты-Мансийск 23 ноября.

Хорошо, что первые гонки сезона – это эстафеты, и нам удалось сбить волнение, присущее старту сезона. Изначально мы не планировали выступать в стартах МЛКБ и прерывать сбор», – сказала Казакевич.