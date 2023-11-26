Елизавета Каплина: «Болельщики сегодня – супер. Такая поддержка и на трассе, и на стрельбище, это очень сильно воодушевляет»

Елизавета Каплина оценила свое выступление в смешанной эстафете на Кубке России.

Каплина бежала второй этап за первую команду ХМАО-Югры.

«Перед стойкой, видимо, девчонкам крикнули, чтобы не вставали на первую установку. Потому что Ирина (Казакевич) очень сильно сбавила. Сначала я подумала: ладно, пойду за ней, она очень сильно еще сдала.

И просто подумала: ладно, встану на первую установку, как стрельну – так стрельну. Девчонок обогнала, побыстрее отработала перед рубежом, начала стрелять и все получилось.

Болельщики сегодня вообще супер. Такая поддержка и на трассе, и на стрельбище. Это очень сильно воодушевляет, помогает. Хотела порадовать и их, и свою команду, чтобы был хороший отрыв, чтобы парни в спокойном темпе работали», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».