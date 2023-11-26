Казакевич о Бажине: «Сегодня Кирилл просто в ударе. Он показал, что у него открылась какая-то суперсила»

Представители Свердловской области прокомментировали победу в смешанной эстафете.

Команда в составе , , и победила в смешанной эстафете на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

Томшин: В Кирилле мы были уверены, поэтому сильно не сомневались. Вера в победу была. Круто, что получилась очень динамичная и плотная борьба на моем этапе. Очень рад, что поконтактировали с ребятами.

Казакевич: Сегодня Кирилл просто в ударе. Он показал, что у него открылась какая-то суперсила. Видимо, Тамара его вчера зарядила, и заряд этот не угасал.

Мне удалось прийти со всеми в лидирующей группе, отстрелять чисто лежку. Но ошиблась на стрельбе стоя, очень сильно сбавила подход, что, видимо, и не позволило мне отработать чисто.

На финишном круге старалась отработать по максимуму. Ребята достаточно хорошо справились со своей стрельбой и смогли приблизиться к лидирующей группе. Все-таки отставание после моего этапа было большое. Была надежда на наших ребят.

Дербушева: Удалось отработать чисто, но последний круг я не продержала, поэтому было небольшое отставание. Но ребята дальше классно сделали и все справились. Конечно, были эмоции (от сингл-микста), была борьба, было здорово.

Бажин: Я благодарен напарникам по команде, которые сделали очень многое в этой гонке. Передали близко, я был в работе. Удачно пошли с Новосибирском – с Ромой Ереминым, с которым тренируемся.

На финише была тактика: я понимал, что в подъем нужно в любом случае заходить первым – тогда шансов, что тебя обгонят слишком мало.

Я выложился на спуске полностью, чтобы догнать белоруса и обогнать. А потом я уже просто тактически сработал – схитрил немножко: он пошел, а я 5-10 секунд отдохнул и дал потом.