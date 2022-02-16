Где смотреть Кубок мира по биатлону-2023/24

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Конец ноября — начало сезона во многих видах зимнего спорта. Одним из самых популярных по-прежнему остается биатлон. Несмотря на отсутствие в международных соревнованиях сборной России, поклонники этого вида спорта все равно продолжают следить за Кубком мира по биатлону. Его старт запланирован на 25 ноября, когда пройдут первые гонки в шведском Эстерсунде. Вот как выглядит полный календарь сезона.

Где смотреть Кубок России 2023/24 по биатлону

  • 1 этап. 25 ноября – 3 декабря 2023 года. Эстерсунд, Швеция
  • 2 этап. 8-10 декабря 2023 года. Хохфильцен, Австрия
  • 3 этап. 14-17 декабря 2023 года. Ленцерхайде, Швейцария
  • 4 этап. 4-7 января 2024 года. Оберхоф, Германия
  • 5 этап. 10-14 января 2024 года. Рупольдинг, Германия
  • 6 этап. 18-21 января 2024 года. Антхольц (Антерсельва), Италия
  • Чемпионат мира. 7-18 февраля 2024 года. Нове-Место-на-Мораве, Чехия
  • 7 этап. 29 февраля – 3 марта 2024 года. Холменколлен, Норвегия
  • 8 этап. 8-10 марта 2024 года. Солдер Холлоу, США
  • 9 этап. 14-17 марта 2024 года. Кэнмор, Канада

Разумеется болельщиков интересует, где смотреть Кубок мира по биатлону 2023\24. В прошлом сезоне с этим проблем не было, показ осуществляла платформа Окко. Однако сейчас за несколько дней до старта в программе трансляций Окко биатлона нет, и вряд ли ситуация изменится в ближайшее время. Поэтому нужно искать альтернативные источники вещания.

К счастью, биатлон настолько популярный вид спорта, что достаточно задать поиск в интернете и появится несколько сайтов, где можно будет смотреть трансляции. Один из применров https://olympteka.ru/sport/biathlon/online.html, где можно смотреть как международные, так и российские соревнования без подключения VPN. Биатлон всегда показывает канал Eurosport. В России сейчас вещания нет, но тем не менее трансляции продолжаются на русском языке. Кто-то и в былые времена предпочитал именно комментаторов Eurosport, а не «Матч ТВ». Правда, тут уже потребуется VPN, а дальше также много сайтов, в качестве примера — http://sport-tv.biz/. 

Этапы Кубка мира по биатлону наверняка можно будет посмотреть на сайтах букмекеров. Достаточно выбрать из нашего списка любого, зарегистрироваться и уже 25 ноября вы сможете следить за трансляцией из Эстерсунда. Правда, заранее сложно сказать, картинку какой телекомпании будут ретранслировать букмекер. Такие же трансляции организуют любители спорта у себя в социальных сетях, тут тоже нужно заняться поиском ВКонтакте или телеграм-каналах. В любом случае без просмотра международных соревнований по биатлону российские болельщики не останутся.

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