Где смотреть Кубок России 2023/24 по биатлону

Кубок России по биатлону стартует 25 ноября в Ханты-Мансийске в 10:00 по московскому времени одиночной смешанной эстафетой. Всего в новом сезоне запланировано проведение пяти этапов Кубка и альтернативное соревнование чемпионату мира — «Спартакиада сильнейших». В Кубке примут участие сильнейшие биатлонисты страны. Победителей у мужчин и женщин мы узнаем по окончании последнего этапа, который состоится в Уфе. Представляем вашему вниманию расписание всех соревнований, проводимых под эгидой Союза биатлонистов России.

Где смотреть Кубок мира по биатлону-2023/24

1 этап. 25-26 ноября 2023 года. Ханты-Мансийск

2 этап. 1-3 декабря 2023 года. Ханты-Мансийск

3 этап. 7-10 декабря 2023 года. Тюмень

4 этап. 18-21 января 2024 года. Ижевск

Спартакиада Содружества. 11-18 февраля 2024 года. Златоуст

5 этап. 29 февраля – 3 марта 2024 года, Уфа

Если с просмотром международных стартов у болельщиков возникают определенные сложности, то Кубок России мы сможем увидеть в полном формате в прямом эфире и в записи. Если фигурное катание это вотчина Первого канала, то биатлон давно забрал себе «Матч ТВ». Каждая гонка любого этапа Кубка будет показана в прямом эфире главного канала и будет дублироваться на «Матч Арена» и «Матч Планета». Повтор можно посмотреть вечером на канале «Матч Страна». Прямые трансляции также доступны на сайте matchtv.ru. Как всегда, помимо самих трансляций, вниманию телезрителей «Биатлон с Губерниевым», аналитика, интервью с тренерами и спортсменами и многое другое. Включайте свои телевизоры 25 ноября в 09:35 часов — время начала первой трансляции сезона.