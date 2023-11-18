Дмитрий Губерниев: «СБР, не поддерживая клубный биатлонный турнир, очень сильно ошибается! От зама по рюмкам уже взвыла вся команда!»

Теги Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Михаил Шашилов Политика Карим Халили Международная лига клубного биатлона Биатлон

18-19 ноября в Ханты-Мансийске проходит первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«СБР (Союз биатлонистов России), не поддерживая клубный биатлонный турнир, очень сильно ошибается! Есть тренды и повестка! И здравый смысл! Есть и политика… Тут думать надо, но получается это не у всех…

И весьма досадно, что тренер Шашилов пошел на поводу у тех, кто совсем не понимает нынешнюю повестку… Тут девочек жаль, которые без сомнения хотели бежать в Хантах! И не просто бежать, а бороться за победу и огромные призовые…» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.

«От зама по рюмкам уже взвыла вся команда! Тренеров трясет, спортсмены в шоке… Кариму (Халили) респект!» – добавил Губерниев, приложив скриншот с комментариями Халили в отношении вице-президента СБР Павла Ростовцева.

В нашем биатлоне стычка из-за нового турнира: СБР угрожает всем, кто выступит в клубной лиге

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21 комментарий

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Melnikov1968
Почему Губерниев позволяет себе оскорблять людей? Кто он есть в мире спорта? Обычный комментатор, который возомнил себя человеком, который разбирается во всем, что касается спорта высших достижений. Ни спортсмен высокой квалификации, ни тренер, и не учитель Физической культуры в школе. Его место в парке, вместе с бабушками, занимающихся скандинавской ходьбой.
+27
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keksoid
Очень жалко, что не участвуем в Кубке мира! Не хватает этого драйва. Приятно было налить себе чайку с булочкой и посмотреть гонку.
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Сергей Лепехин
Хамло... Его надо отстранить от эфиров
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чакСЕВЕРНАЯкореа
Хорошо на Руси живется тем,кто не подписан на *телегу* этого кл...на.
+5
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Dinamik1
Я не пойму почему желтушный коммент работает на федеральном канале.Он же полностью дескредетирует спортканал.Постоянно лезет в спальни душевые туалеты роется в грязном болье.Это что фишка Матча.Позорище.
+4
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Коэн Варвар
Ответ Melnikov1968
Почему Губерниев позволяет себе оскорблять людей? Кто он есть в мире спорта? Обычный комментатор, который возомнил себя человеком, который разбирается во всем, что касается спорта высших достижений. Ни спортсмен высокой квалификации, ни тренер, и не учитель Физической культуры в школе. Его место в парке, вместе с бабушками, занимающихся скандинавской ходьбой.
Не от большого ума скорее всего
+4
-1
+3
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Vic132
Ответ keksoid
Очень жалко, что не участвуем в Кубке мира! Не хватает этого драйва. Приятно было налить себе чайку с булочкой и посмотреть гонку.
Кофейку же!
+3
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Melnikov1968
Ответ Олег Кузнецов
Губер конечно хам и негодяй, но клубный турнир-это круто и участвовать нужно.
Возможно, что турнир интересный. Так скажи по-человечески об этом соревновании. Понятно, нужно словить хайп, просмотры, комментарии и т. д. Но нельзя же ради этих дешёвых стимулов превращаться в свинью.
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Ковид 07.10.52
А какие клубы-то участвуют..Зенит и ЦСКА плюс Динамо Минск? Кто -нибудь знает кто за какой выступал?
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Mukunku 64
«От зама по рюмкам уже взвыла вся команда!
Желаю, чтобы все.
- И вам того же.
- Профессор , я налью себе ещё водочки
- Вы, Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она и не моя, а Филиппа Филипповича. Просто — это вредно. Это — раз, а второе — вы и без водки держите себя неприлично.
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Бросок Фли
Не вижу логики у майонеза.
Если это биатлон клубный, то почему СБР должна в этом участвовать?
IBU разве участвует в World Team Challenge? Свои организаторы, свои спонсоры, свои призовые. Обычный производитель матрацов все оплачивает.
Это же хорошо, ладно недалекий майонез этого не понимает. Но остальные чего ноют?

"Есть и политика", "не понимает нынешнюю повестку" - как не старалась Губа, все равно в конце спалилась)))
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mr.Big
Губер то специалист по всем вопросам и видам спорта в каждую бочку затычка.
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justbored
Гурберниев Трампа имитирует, что ли, со звучными прозвищами - "главный по рюмкам", "салтычиха". У того и список врагов пошире, и ярлыки точнее и разнообразней.
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Олег Кузнецов
Ответ Melnikov1968
Почему Губерниев позволяет себе оскорблять людей? Кто он есть в мире спорта? Обычный комментатор, который возомнил себя человеком, который разбирается во всем, что касается спорта высших достижений. Ни спортсмен высокой квалификации, ни тренер, и не учитель Физической культуры в школе. Его место в парке, вместе с бабушками, занимающихся скандинавской ходьбой.
Губер конечно хам и негодяй, но клубный турнир-это круто и участвовать нужно.
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Игорь Зайцев
Ответ Vic132
Кофейку же!
не-не,только чай.
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Olga.t
Мы вот плюемся на такого комментатора, а он скоро очередной ТЭФИ получит. Уровень однако, и неважно, что ниже плинтуса...
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Игорь Мельников
Дмитрий, - можно же с критикой, но без оскорблений. Мерзко!
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Биатлонная зима
Губеру не отлистывт в СБО , печалька
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Melnikov1968
Ответ Коэн Варвар
Не от большого ума скорее всего
Вероятно.
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