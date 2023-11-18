Дмитрий Губерниев: «СБР, не поддерживая клубный биатлонный турнир, очень сильно ошибается! От зама по рюмкам уже взвыла вся команда!»
18-19 ноября в Ханты-Мансийске проходит первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).
«СБР (Союз биатлонистов России), не поддерживая клубный биатлонный турнир, очень сильно ошибается! Есть тренды и повестка! И здравый смысл! Есть и политика… Тут думать надо, но получается это не у всех…
И весьма досадно, что тренер Шашилов пошел на поводу у тех, кто совсем не понимает нынешнюю повестку… Тут девочек жаль, которые без сомнения хотели бежать в Хантах! И не просто бежать, а бороться за победу и огромные призовые…» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.
«От зама по рюмкам уже взвыла вся команда! Тренеров трясет, спортсмены в шоке… Кариму (Халили) респект!» – добавил Губерниев, приложив скриншот с комментариями Халили в отношении вице-президента СБР Павла Ростовцева.
В нашем биатлоне стычка из-за нового турнира: СБР угрожает всем, кто выступит в клубной лиге
Желаю, чтобы все.
- И вам того же.
- Профессор , я налью себе ещё водочки
- Вы, Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она и не моя, а Филиппа Филипповича. Просто — это вредно. Это — раз, а второе — вы и без водки держите себя неприлично.
Если это биатлон клубный, то почему СБР должна в этом участвовать?
IBU разве участвует в World Team Challenge? Свои организаторы, свои спонсоры, свои призовые. Обычный производитель матрацов все оплачивает.
Это же хорошо, ладно недалекий майонез этого не понимает. Но остальные чего ноют?
"Есть и политика", "не понимает нынешнюю повестку" - как не старалась Губа, все равно в конце спалилась)))