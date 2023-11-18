Дмитрий Губерниев: «СБР, не поддерживая клубный биатлонный турнир, очень сильно ошибается! От зама по рюмкам уже взвыла вся команда!»

18-19 ноября в Ханты-Мансийске проходит первый Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«СБР (Союз биатлонистов России), не поддерживая клубный биатлонный турнир, очень сильно ошибается! Есть тренды и повестка! И здравый смысл! Есть и политика… Тут думать надо, но получается это не у всех…

И весьма досадно, что тренер Шашилов пошел на поводу у тех, кто совсем не понимает нынешнюю повестку… Тут девочек жаль, которые без сомнения хотели бежать в Хантах! И не просто бежать, а бороться за победу и огромные призовые…» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.

«От зама по рюмкам уже взвыла вся команда! Тренеров трясет, спортсмены в шоке… Кариму (Халили) респект!» – добавил Губерниев, приложив скриншот с комментариями Халили в отношении вице-президента СБР Павла Ростовцева.

В нашем биатлоне стычка из-за нового турнира: СБР угрожает всем, кто выступит в клубной лиге