Халили о словах Ростовцева про Кубок МЛКБ: «Мы все вместе должны работать над развитием биатлона в стране, а не угрожать кому-то»

Карим Халили прокомментировал слова Павла Ростовцева о Лиге клубного биатлона.

Ранее вице-президент по спорту СБР заявил, что не понимает, зачем нужен Кубок МЛКБ по биатлону: «У меня нет понимания, зачем эти соревнования нужны, кроме того, чтобы спортсмены заработали денег, а кто-то на этом пропиарился».

Также Ростовцев подчеркнул, что спортсмены сами знают, какие санкции могут последовать за участие в соревнованиях, не включенных в календарный план.

Сегодня в Ханты-Мансийске прошел масс-старт Кубка МЛКБ, где занял первое место.

«Что касается заявлений , то считаю, что мы должны все вместе работать над развитием биатлона и спорта в нашей стране, а не угрожать кому-то», – сказал биатлонист.

В нашем биатлоне стычка из-за нового турнира: СБР угрожает всем, кто выступит в клубной лиге