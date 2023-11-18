Халили о словах Ростовцева про Кубок МЛКБ: «Мы все вместе должны работать над развитием биатлона в стране, а не угрожать кому-то»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Карим Халили Международная лига клубного биатлона Биатлон

Карим Халили прокомментировал слова Павла Ростовцева о Лиге клубного биатлона.

Ранее вице-президент по спорту СБР заявил, что не понимает, зачем нужен Кубок МЛКБ по биатлону: «У меня нет понимания, зачем эти соревнования нужны, кроме того, чтобы спортсмены заработали денег, а кто-то на этом пропиарился». 

Также Ростовцев подчеркнул, что спортсмены сами знают, какие санкции могут последовать за участие в соревнованиях, не включенных в календарный план.

Сегодня в Ханты-Мансийске прошел масс-старт Кубка МЛКБ, где Халили занял первое место. 

«Что касается заявлений Ростовцева, то считаю, что мы должны все вместе работать над развитием биатлона и спорта в нашей стране, а не угрожать кому-то», – сказал биатлонист.

В нашем биатлоне стычка из-за нового турнира: СБР угрожает всем, кто выступит в клубной лиге

2 комментария

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Игорь Мельников
Верно Карим, в нынешних обстоятельствах не нужно оглядываться ни на МОК, ни на ВАДУ, тем более на угрозы токсичного Ростовцева. С победой тебя, и с хорошими призовыми!
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Manowar66
Ростовцев вроде вызывал симпатии при конфликте в Губерниевым, а теперь все испортил
+1
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