Каплина об участии в лыжных соревнованиях: «В этом сезоне их чемпионат России пройдет в Малиновке, поэтому такой вариант затруднительный»
Биатлонистка Елизавета Каплина ответила на вопрос об участии в лыжных соревнованиях.
11 ноября она приняла участие в контрольной тренировке лыжников в Ханты‑Мансийске, где стала второй в гонке свободным стилем на 5 км.
– Есть планы по участию в лыжных соревнованиях в сезоне?
– Планов не было. Вот мы поучаствовали в турнире в Хантах с лыжниками. Что касается чемпионата России, то не рассматриваю. В прошлом году удачно сложились обстоятельства, потому что мы были на сборе в Тюмени, где проходили соревнования.
В этом же сезоне их чемпионат России пройдет в Малиновке, куда целенаправленно нужно ехать, поэтому такой вариант затруднительный. Были бы рядом, то, возможно, да, в этом же случае скорее нет, – сказала Каплина.
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