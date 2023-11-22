Уле Эйнар Бьорндален: «По-прежнему хочу заниматься тренерской работой. Тренировать норвежских биатлонистов? Это слишком просто»

Уле Эйнар Бьорндален рассказал, что по-прежнему хочет заниматься тренерской работой.

В 2019 году он возглавил китайскую сборную по биатлону. В норвежских СМИ его часто критиковали за работу в Китае.

«Я не жалею об этом. Это мой любимый спорт. Конечно, в Китае не все так хорошо. Но, возможно, в Норвегии тоже не всегда все хорошо?

Я по-прежнему хочу этим заниматься. Если бы мне снова предложили тренировать сборную Китая, я бы сделал то же самое. Это была интересная, но невыполнимая задача. Условия были тяжелыми, так как половину сезона нам не разрешали участвовать в соревнованиях из-за коронавируса», – сказал Бьорндален.

В июле Уле Эйнар во второй раз стал отцом – его супруга Дарья Домрачева родила вторую дочку.

– Семейную жизнь нелегко совмещать с работой тренера сборной. В Китае за год я 352 дня провел со спортсменами и только пару недель дома. Мне повезло, что Дарья была рядом, без семьи ничего бы не получилось, я бы уперся в стену.

– Вы бы хотели когда-нибудь тренировать норвежских биатлонистов?

– Это слишком просто. Они слишком хороши.

– Недостаточно сложностей?

– В мужской сборной практически каждый мог бы стать тренером команды. Все хорошо образованы и многое знают о тренировочном процессе. Работа в норвежской сборной была бы больше связана с организационными моментами, – считает Бьорндален.

Он также отметил, что появившаяся в марте информация о том, что он может возглавить сборную Франции, не соответствовала действительности.

«Никакого запроса из Франции не было. Вероятно, это было чье-то желание, и, возможно, меня упомянули, но меня никогда об этом не спрашивали», – заявил восьмикратный олимпийский чемпион.