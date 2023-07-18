«Имя пока не выбрали, это сложно». Бьорндален рассказал о рождении второй дочери в Минске

Теги Дарья Домрачева Уле Эйнар Бьорндален сборная Норвегии светская хроника сборная Беларуси жен Биатлон

Уле Эйнар Бьорндален рассказал подробности о рождении второй дочери.

Восьмикратный олимпийский чемпион женат на четырехкратной чемпионке Игр Дарье Домрачевой.

Накануне стало известно, что у пары родилась вторая дочь. Роды проходили в Минске, куда экс-биатлонисты приехали в отпуск, они пока не определились с именем.

Старшая дочь Домрачевой и Бьорндалена Ксения родилась в 2016-м.

«Мы очень довольны. Ксения с нетерпением ждет встречи с малышкой. Имя пока не выбрали. Это сложно. В течение нескольких дней придумаем, у нас много вариантов», – сказал Бьорндален.

У Домрачевой и Бьорндалена родилась вторая дочь

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21 комментарий

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Сергей Галынский
Живут же люди
И пофиг на все санкции и прочию лабуду
Здоровья дочке и счастье вашей семье
+29
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Дамир Ринатович
Ну раз в Минске родилась, то нужно назвать дочь Сашей.
+25
-6
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Юрий Юрьевич
Здоровья малышке
+14
-2
+12
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Xela0857
Ответ Елена Бабушкина
В Минске?
а что вас так удивляет?
+10
-1
+9
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Ivan Stasuk
Минчанка значит девочка
+9
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Егор Лешуков
Ответ Елена Бабушкина
В Минске?
А что в Минске нет роддома?
+7
0
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besik
Ответ Xela0857
а что вас так удивляет?
Она из тех кто думает что рожать в СНГ не безопасно🤣
+6
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+5
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megaotstoi
Ответ Дамир Ринатович
Ну раз в Минске родилась, то нужно назвать дочь Сашей.
Александрой Григорьевной
+4
-1
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Forza
Ответ Дамир Ринатович
Ну раз в Минске родилась, то нужно назвать дочь Сашей.
Или Женей
+4
-1
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Beloded2007
Чык Чырык, например
+7
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Кирилл.С-Пб
Вторую мишень закрыл...
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Кавабунга Шреддоголовый
Поздравляю, чемпион. Можно Сашей назвать как бацьку
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Mbest77
Надеюсь, крестный - Бацка?)
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Евгений Кучер
завистники пусть проглотит жабу,которая их душит.Здоровья и счастья семье!!!
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ekaterina_)))
У них всем Дарья заправляет, так что как захочет, так и назовёт))
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Mars Usmanov
Ответ Дамир Ринатович
Ну раз в Минске родилась, то нужно назвать дочь Сашей.
можно и Айгуль
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Alberville
Александра Александровна?
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Pessoa inteligente
Ответ Дамир Ринатович
Ну раз в Минске родилась, то нужно назвать дочь Сашей.
Уж лучше сразу Адольфом.
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