«Имя пока не выбрали, это сложно». Бьорндален рассказал о рождении второй дочери в Минске
Уле Эйнар Бьорндален рассказал подробности о рождении второй дочери.
Восьмикратный олимпийский чемпион женат на четырехкратной чемпионке Игр Дарье Домрачевой.
Накануне стало известно, что у пары родилась вторая дочь. Роды проходили в Минске, куда экс-биатлонисты приехали в отпуск, они пока не определились с именем.
Старшая дочь Домрачевой и Бьорндалена Ксения родилась в 2016-м.
«Мы очень довольны. Ксения с нетерпением ждет встречи с малышкой. Имя пока не выбрали. Это сложно. В течение нескольких дней придумаем, у нас много вариантов», – сказал Бьорндален.
И пофиг на все санкции и прочию лабуду
Здоровья дочке и счастье вашей семье