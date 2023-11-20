Дмитрий Васильев: «На какое-то время нам надо забыть про МОК, сейчас там одни вредители и злодеи. Несложно догадаться, по чьей указке они это делают»
Дмитрий Васильев назвал руководство МОК «вредителями и злодеями».
«Я привык выражаться открыто и прямо: они просто умалишенные люди. Вместо того, чтобы культивировать, развивать и пропагандировать спорт, они всячески этому противодействуют.
На первых порах значительное количество стран, действительно, будет опасаться участвовать в наших соревнованиях. Всех настораживает момент, какие за этим могут последовать санкции.
Колебания будут ощущаться достаточно сильно. И со стороны правительства этих стран должна будет ощущаться сильная политическая воля.
К сожалению, про спорт уже давно забыли, речь идет только про политику.
Я вообще считаю, что на какое-то время нам надо забыть про МОК, сейчас там одни вредители и злодеи. Несложно догадаться, по чьей указке они это делают.
Пока будет этот состав МОК, нам с ними не о чем разговаривать. Возможность появится только после отчетно-выборного конгресса, когда поменяют руководство. К этому надо будет подготовиться.
И если так посчитать, то стран, которые исповедуют нашу идею и повестку, даже больше», – сказал Васильев.
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