Карим Халили: «Мне понравилось начинать сезон с контактных гонок, это позволяет оценить силы на сегодняшний день»

Карим Халили поблагодарил организаторов первого Кубка Лиги клубного биатлона.

Спортсмен заявил, что не получал рекомендаций не участвовать в этих стартах.

«Каждый сам на себя берет ответственность. Насколько я знаю, никому из нашей команды рекомендации не давали. Участвовали две страны, так что это формат как на Кубке России или Кубке Содружества. Эти соревнования проводились как межрегиональные, так что никаких вопросов быть не может.

Мне понравилось начинать сезон с таких контактных гонок, это позволяет оценить силы на сегодняшний день. Хочется только поблагодарить организаторов», – сказал .