Антон Бабиков: «Вчера Серохвостов сказал: «Чтобы догнать Халили по финансам, нужно выиграть 15 гонок Кубка России»

Теги сборная России Антон Бабиков Карим Халили Даниил Серохвостов Международная лига клубного биатлона Биатлон

Биатлонист Антон Бабиков поделился впечатлениями от первого Кубка МЛКБ.

Кубок Международной лиги клубного биатлона прошел в Ханты-Мансийске 18-19 ноября. Бабиков занял четвертое место в масс-старте и второе в гонке преследования.

– Что ты мог бы сказать тем людям, которые не приехали сюда?

– Вот что (достает из кармана призовые за второе место). Это шутка, конечно, но вчера (Даниил) Серохвостов сказал: «Чтобы догнать Карима (Халили) по финансам, нужно выиграть 15 гонок Кубка России». Ну что сказать, я сочувствую, что кто‑то не смог приехать.

Здесь не идет речь о подводке к стартам. Здесь почти никто не готовился к этим соревнованиям, а борьба получилась зрелищней, чем когда мы к чему‑то готовимся. Здесь все налегке, на эмоциональном расслабоне, скажем так, от этого и получается более интересная борьба, на мой взгляд.

Если кто‑то не хочет ехать по политическим моментам, ну это вообще полнейшая глупость. Если кому‑то тренер запрещает, ну что тут сделать.

– В Швеции прямо перед Кубком мира проходил национальный турнир, и вроде бы никто не жаловался, что у них сорвется подготовка к сезону.

– Да вот именно. И мы раньше бегали отборы к международным стартам, и это не мешало нам бежать потом. Сезон начнется с эстафет, а не у всех регионов есть такие боеспособные команды. Плюс холода на носу, и непонятно, что будет проведено.

Я уже говорил, что не вижу никаких минусов от этих стартов. Замечательные старты, которые отлично прошли. Ну если кто‑то устал за два старта... Я вам скажу, что те же «шашиловские» (группа Михаила Шашилова) работают в Тюмени с утра до ночи. Сказать, что это легче, чем соревнования, нельзя, это 100% не легче.

У всех свое видение, но мне кажется, что в таких стартах нужно участвовать и получать эмоциональный всплеск, – сказал Бабиков.

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7 комментариев

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Comeon!
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А чтобы Антона Смольского, все гонки Кубка России
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Andrey Novikov
Теперь уже 18 гонок надо выигрывать, а сколько всего личных гонок будет на КР?
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Andrey Novikov
Сам Бабиков поднял, без пятёрки, девять первых мест в личках на КР.
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Viks
И в этом тоже элегантность: Сказал Серохвостов, в ввернул в нужное место Бабиков.
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Gondeira
Ответ justbored
Серохвостов сказал же.
Серохвостов сказал тет-а-тет, а Бабантох озвучил во всеуслышанье.
Правда, оба забыли озвучить, что на КР-КС-ЧР разыгрываются не тока призовые, но и зп от ЦСП, места в сборной(полное обеспечение) и пр. и пр. плюшки, в т.ч. и финансовые, необходимые для подготовки биатлонистов. А это деньги не малые. Одно спортивное медицинское обеспечение сколько стоит. Обычный МедПолис здесь не проканает.
К Антону, кстати, по этому вопросу меньше всего претензий. Он вместе с Логиновым, кажется, на самообеспечении. И, как "вольный стрелок" может принимать любые решения по части выступлений. Ну Ок. Но если с другими биатланистками и биатлонистами с этом сезоне что то случится(не дай бог конечно). И он(она) не сможет пройти по критериям(ну или будет на краю критериев), то на решение ТШ пусть не рассчитывают. И, соответственно, не ноют Губке бо в жилеточку - каааакой плааааахой Майгуров.
: )
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