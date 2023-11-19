Антон Бабиков: «Вчера Серохвостов сказал: «Чтобы догнать Халили по финансам, нужно выиграть 15 гонок Кубка России»
Биатлонист Антон Бабиков поделился впечатлениями от первого Кубка МЛКБ.
Кубок Международной лиги клубного биатлона прошел в Ханты-Мансийске 18-19 ноября. Бабиков занял четвертое место в масс-старте и второе в гонке преследования.
– Что ты мог бы сказать тем людям, которые не приехали сюда?
– Вот что (достает из кармана призовые за второе место). Это шутка, конечно, но вчера (Даниил) Серохвостов сказал: «Чтобы догнать Карима (Халили) по финансам, нужно выиграть 15 гонок Кубка России». Ну что сказать, я сочувствую, что кто‑то не смог приехать.
Здесь не идет речь о подводке к стартам. Здесь почти никто не готовился к этим соревнованиям, а борьба получилась зрелищней, чем когда мы к чему‑то готовимся. Здесь все налегке, на эмоциональном расслабоне, скажем так, от этого и получается более интересная борьба, на мой взгляд.
Если кто‑то не хочет ехать по политическим моментам, ну это вообще полнейшая глупость. Если кому‑то тренер запрещает, ну что тут сделать.
– В Швеции прямо перед Кубком мира проходил национальный турнир, и вроде бы никто не жаловался, что у них сорвется подготовка к сезону.
– Да вот именно. И мы раньше бегали отборы к международным стартам, и это не мешало нам бежать потом. Сезон начнется с эстафет, а не у всех регионов есть такие боеспособные команды. Плюс холода на носу, и непонятно, что будет проведено.
Я уже говорил, что не вижу никаких минусов от этих стартов. Замечательные старты, которые отлично прошли. Ну если кто‑то устал за два старта... Я вам скажу, что те же «шашиловские» (группа Михаила Шашилова) работают в Тюмени с утра до ночи. Сказать, что это легче, чем соревнования, нельзя, это 100% не легче.
У всех свое видение, но мне кажется, что в таких стартах нужно участвовать и получать эмоциональный всплеск, – сказал Бабиков.
Правда, оба забыли озвучить, что на КР-КС-ЧР разыгрываются не тока призовые, но и зп от ЦСП, места в сборной(полное обеспечение) и пр. и пр. плюшки, в т.ч. и финансовые, необходимые для подготовки биатлонистов. А это деньги не малые. Одно спортивное медицинское обеспечение сколько стоит. Обычный МедПолис здесь не проканает.
К Антону, кстати, по этому вопросу меньше всего претензий. Он вместе с Логиновым, кажется, на самообеспечении. И, как "вольный стрелок" может принимать любые решения по части выступлений. Ну Ок. Но если с другими биатланистками и биатлонистами с этом сезоне что то случится(не дай бог конечно). И он(она) не сможет пройти по критериям(ну или будет на краю критериев), то на решение ТШ пусть не рассчитывают. И, соответственно, не ноют Губке бо в жилеточку - каааакой плааааахой Майгуров.
: )