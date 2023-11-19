Антон Бабиков: «Вчера Серохвостов сказал: «Чтобы догнать Халили по финансам, нужно выиграть 15 гонок Кубка России»

Биатлонист Антон Бабиков поделился впечатлениями от первого Кубка МЛКБ.

Кубок Международной лиги клубного биатлона прошел в Ханты-Мансийске 18-19 ноября. Бабиков занял четвертое место в масс-старте и второе в гонке преследования.

– Что ты мог бы сказать тем людям, которые не приехали сюда?

– Вот что (достает из кармана призовые за второе место). Это шутка, конечно, но вчера ( ) Серохвостов сказал: «Чтобы догнать (Халили) по финансам, нужно выиграть 15 гонок Кубка России». Ну что сказать, я сочувствую, что кто‑то не смог приехать.

Здесь не идет речь о подводке к стартам. Здесь почти никто не готовился к этим соревнованиям, а борьба получилась зрелищней, чем когда мы к чему‑то готовимся. Здесь все налегке, на эмоциональном расслабоне, скажем так, от этого и получается более интересная борьба, на мой взгляд.

Если кто‑то не хочет ехать по политическим моментам, ну это вообще полнейшая глупость. Если кому‑то тренер запрещает, ну что тут сделать.

– В Швеции прямо перед Кубком мира проходил национальный турнир, и вроде бы никто не жаловался, что у них сорвется подготовка к сезону.

– Да вот именно. И мы раньше бегали отборы к международным стартам, и это не мешало нам бежать потом. Сезон начнется с эстафет, а не у всех регионов есть такие боеспособные команды. Плюс холода на носу, и непонятно, что будет проведено.

Я уже говорил, что не вижу никаких минусов от этих стартов. Замечательные старты, которые отлично прошли. Ну если кто‑то устал за два старта... Я вам скажу, что те же «шашиловские» (группа Михаила Шашилова) работают в Тюмени с утра до ночи. Сказать, что это легче, чем соревнования, нельзя, это 100% не легче.

У всех свое видение, но мне кажется, что в таких стартах нужно участвовать и получать эмоциональный всплеск, – сказал .